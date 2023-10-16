Понедельник, 16 Октября 2023 12:23

АрмИнфо. С 14 октября компания <Южно-кавказская железная дорога> возобновила движение по участку Даларик- Каракерт, где 12 октября произошел сход грузового состава. В результате был поврежден не только подвижной состав, но урон был причинен железнодорожному полотну и контактной сети. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам масштабных аварийно-восстановительных работ предприятия ЮКЖД Путевая машинная станция (ПМС) <Масис> с 16 октября возобновилось и пассажирское движение. На этот период были отменены пригородные пассажирские поезда Ереван-Гюмри-Ереван, а также по временной схеме был реализован международный рейс Ереван-Тбилиси-Ереван.

<ЮКЖД в очередной раз приносит извинения пассажирам и партнерам компании за причиненные неудобства>, - говорится в сообщении компании.