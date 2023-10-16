Понедельник, 16 Октября 2023 11:28

АрмИнфо.Уничтожение армянского народа - это конкретный план, считает журналист-международник, специалист по истории и политике Ближнего Востока Аббас Джума.

Так, в ходе онлайн обсуждения: "Ситуация в Секторе Газа и возможные последствия для Ближнего Востока", организованного на экспертной площадке Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ), Джума в ответ на вопрос АрмИнфо, может ли эскалация ситуации вокруг Сектора Газа как-то отсрочить те негативные процессы, которые сегодня протекают вокруг Армении, принимая во внимание тот факт, что Израиль является одним из ключевых оружейных партнеров Азербайджана в агрессии против Арцаха, Джума выразил убеждение, что РА сейчас находится не в безопасности, и ей пора прекратить жить с оглядкой.

"Я вообще считаю, что Армении сейчас находится не в безопасности. Армянскому народу пора отказаться от позиции постоянно смотреть по сторонам: а вот может ли это повлиять на нас, а вот может нам Россия поможет, а вдруг вот там, что-то произошло, и он нас забудут. Не забудут. Уничтожение армянского народа - это конкретный план. И те, кто его разрабатывают, могут на время переключиться, но они обязательно к нему вернуться", - отметил эксперт.

По его словам, ликвидация, армян физически, духовно - это то, что нужно Азербайджану, Турции и Израилю. Джума считает, что в принципе существование армян - это угроза для них. "Даже армян не вооруженных, но помнящих кто они такие, и с чего все начиналось, носителей кода, носителей истории уже не нужно. Это очень мешает их мифу, на котором зиждется и агрессия, и захватническая политика, объединение тюркских народов и стран. Так, получилось, что маленькая Армения, маленький народ, ослабленный, погрязший в междоусобице, в политическом и экономическом кризисе, тем не менее, представляет экзистенциальную угрозу для существования вот этого пантюркиского мифа, на котором зиждется захватническая оккупационная политика", - убежден Джума.

В этом ключе он призвал не испытывать иллюзию, еще раз подчеркнув,

что уничтожение армянства, армянского фактора - это конкретный план,

и пока всё идет по плану.

В свою очередь научный сотрудник APRI Armenia, научный руководитель "Армянского фонда исследований" Сергей Мелконян констатировал, что память на Ближнем Востоке, частью которой является и Армения - довольно долгая.

"Тот же так называемый Зангезурский коридор - это же не Азербайджан придумал. Это проект Турции начала XX века. И никто от своих планов и не отказывался", - отметил Мелконян, признав, что процессы вокруг Сектора Газы, безусловно, отразятся на Армении.

Мелконян считает, что в текущих реалиях Армения как минимум должна эвакуировать всех армян, живущих на территории Израиля, чего она, к примеру, не сделала когда началась война на Украине. "Армения может задумать над сохранением своего религиозного присутствия в Иерусалиме: поставить этот вопрос на повестку, а не распродавать свое и так уменьшающееся имущество", - сказал эксперт, добавив, что Армению процессы вокруг Сектора Газа коснутся напрямую, возможным открытием нового фронта (в направлении Ирана - ред.).

Он согласился с тем, что Азербайджан временно лишается своего стратегического оружейного союзника. При этом эксперт констатировал, что буквально 13 октября были зафиксированы очередные рейсы грузовых самолетов с оружием, доставленных из Израиля в Азербайджан. Мелконян считает, что всё это говорит о том, что зависит от разновидности вооружения, которые необходимы АР. "Будут дальше накачивать Азербайджан оружием? Конечно, будут! Теперь, они будут накачивать Азербайджан оружием для противостояния Ирану", подытожил он.