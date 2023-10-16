Понедельник, 16 Октября 2023 11:10

АрмИнфо. Армения не должна предавать забвению вопрос Нагорного Карабаха. Об этом в своем видеообращении заявил бывший министр иностранных дел РА Вардан Осканян.

Он отметил, что в настоящее время создается впечатление, что вопрос Арцаха власти Армении пытаются закрыть, особенно на фоне арабо­израильского противостояния. <Это происходит потому, что мы сами не придаем этому должного внимания. Сегодня Армения углубилась в решение повседневных проблем, а не решению геополитических проблем>, - заметил экс-министр, добавив, что в настоящее время зачастую проводятся параллели межу событиями в Нагорном Карабахе и в секторе Газа. Между тем, МИД Франции заявило о своей готовности поднять в Совете безопасности ООН вопрос о безопасном возвращении армян в Арцах. Недавно Европарламент распространил заявление, в котором говорилось о проблеме Арцаха. <Иначе говоря, международная общественность проявляет интерес к данному вопросу, но если мы сами не будем постоянно поднимать данную тему, то и международное сообщество очень скоро забудет о ней, отказавшись от нее>, - подчеркнул политик.

Вардан Осканян добавил, что проблема Нагорного Карабаха - это вопрос достоинства армянского народа. <Премьер-министр РА Никол Пашинян совершает очередную ошибку, стремясь закрыть тему Арцаха. Он никак не хочет признавать своих ошибок, в результате которых армянский народ каждый раз несет более чем серьезные потери. Пашинян никого не желает слушать. В 2018 -2020 годах он оставил в стороне все имевшиеся документы по Нагорному Карабаху, что в конечном итоге привело к катастрофической 44- дневной войне, после чего своей собственной рукой подписал трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. И даже сейчас, после 4-5 крупных просчетов, Пашинян не хочет никого слушать, <продолжая свою ущербную политику>, - отметил экс-глава МИД РА.

Вардан Осканян считает это опасной тенденцией. <Армянское руководство, премьер- министр совершают роковую ошибку, "закрывая" данную тему>, - подчеркнул политик.

Напомним, что в результате очередной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха 19 сентября свыше 100 тысяч армян покинули регион. Накануне в Степанакерте на фоне пустого города президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны.