Понедельник, 16 Октября 2023 11:09

АрмИнфо. Папа Римский Франциск вновь выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Vatican news, после чтения молитвы Angelus 15 октября Святейший Отец воззвал к миру в Израиле, Палестине, Украине и Нагорном Карабахе.

"Моя обеспокоенность по поводу нагорно-карабахского кризиса не меньше. Помимо гуманитарной ситуации с беженцами, которая и без того очень сложная, я хотел бы обратиться с особым призывом к защите монастырей и культовых сооружений в регионе.

Я надеюсь, что, начиная с властей и всех жителей, их будут беречь и защищать как часть местной культуры, как выражение веры и знак братства, позволяющего жить вместе в условиях различий", - сказал Папа.

Отметим, что после азербайджанской очередной агрессии в отношении Нагорного Карабаха 19 сентября, Арцах пал. Все коренное армянское население вынуждено было бежать из своих домов в Армению на фоне угрозы этнической чистки. Вражеская агрессия происходила на фоне бездействия всего цивилизованного международного сообщества. Накануне, президента АР Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в оккупированном Степанакерте.