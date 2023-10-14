Суббота, 14 Октября 2023 16:58

АрмИнфо.Сегодня армянская столица, один из самых древнейших городов мира - Ереван - отмечает свое 2805-летие. В связи с последними трагическими событиями для Армении и ее народа, каких-либо празднований в городе в этом году не намечается. Однако всегда нужно помнить в каком городе мы живем, беречь его, любить и содействовать процветанию.

Сегодня стоит напомнить, что история города связана с царём Урарту Аргишти I, построившим крепость на возвышенности Арин-Берд и назвавшимо её Эребуни. Эта крепость в свою очередь дала название городу, разросшемуся вокруг него. Древняя плита, обнаруженная археологами на том холме, стала своеобразным свидетельством о рождении города. Расшифрованная клинописная надпись сообщала: "С помощью великого Бога Халди, царь Аргишти, сын Менуа построил эту мощную крепость и назвал её Эребуни". Это было 2805 лет назад, за 29 лет до возникновения Рима.

Древний Ереван играл важную роль в экономической и политической жизни Армении на протяжении многих лет; он стоял на перекрёстке караванных путей, и являлся крупным центром торговли. Свой современный облик Ереван обрел в 30-ых годах прошлого столетия. Архитектор Александр Таманян стал <отцом-основателем> современного города. Ему удалось создать уникальный внешний вид города, умело использовав при строительстве зданий архитектурные элементы древних армянских зодчих: резьбу по камню, орнаменты и т.д. Кроме того, Таманян начал в градостроительстве использовать туф, основной природный ресурс Армении. Больше всего в строительстве Еревана использовался розовый туф, и потому армянскую столицу часто называют <розовым городом>

Мэрия Еревана к 15:00 опубликовала лаконичное поздравительное послание новоизбранного мэра Еревана Тиграна Авиняна.

Поздравив горожан по случаю 2805-летия столицы, он отметил, что Ереван должен быть городом для людей, удобным и доступным, с зелеными садами, облагороженными дворами.

<И как ереванец, и как новоизбранный мэр я служу и буду служить Еревану и ереванцам, потому что для меня Ереван - это прежде всего люди. С праздником, дорогой город!>, - отметил он.