Суббота, 14 Октября 2023 16:57

АрмИнфо. Грубо нарушая международное право, Азербайджан проводит произвольный суд над невиновным человеком по сфабрикованному уголовному делу. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, коснувшись незаконного суда над 68-летним гражданином Арцаха Вагифом Хачатряном, который был похищен Азербайджаном на незаконном блокпосту возле моста Хакари в Лачинском коридоре 29 июля 2023 года, когда при посредничестве МККК направлялся в Армению для срочной операции на сердце.

<Международное сообщество должно отстаивать права человека и ценности, за которые оно защищает, обеспечив немедленное и безопасное возвращение Вагифа Хачатряна в Армению>, - подчеркнул он.

Отметим, что 13 октября в Баку прошел постановочный суд над арцахцем Вагифом Хачтаряном. На видеокадрах, распространяемых азербайджанскими СМИ, видна беспомощность Хачатряна, над которым устроили <суд> по надуманным обвинениям, не имеющим ничего общего с действительностью. Хачатрян не мог сдержать слез от происходящего.

Напомним, что спустя несколько дней после похищения, генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив его в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях. МИД Армении квалифицировал действия азербайджанцев как похищение, а Омбудсмен Анаит Манасян назвала инцидент грубейшим нарушением международного гуманитарного права, поскольку Вагиф Хачатрян находился под защитой МККК. 30 июля представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщал, что в Европейский суд по правам человека было подано заявление о защите прав Вагифа Хачатряна с требованием применить к Азербайджану обеспечительную меру.