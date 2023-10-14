Суббота, 14 Октября 2023 14:20

АрмИнфо. Азербайджан также несет ответственность за соблюдение его вооруженными силами международного права, в том числе международного гуманитарного права, которое регулирует ведение боевых действий, защиту гражданского населения и гуманное обращение с участниками боевых действий. Об этом передает «Голос Америки», ссылаясь на заявление Госдепартамента США.

«Баку несет ответственность за защиту мирных жителей и обеспечение гуманного отношения ко всем, включая тех, кого подозревает в участии в боевых действиях», - говорится в источнике.

В ответ на вчерашнюю публикацию в издании Politico заявления секретаря Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что в ближайшие недели не исключено вооруженное нападение Азербайджана на Юг Армении, Госдеп подчеркнул, что США продолжают сотрудничать с лидерами Азербайджана и Армении на самых высоких уровнях, стремясь к достойному и прочному миру, где уважаются права всех.

«Применение силы неприемлемо, и прямой диалог имеет важное значение для урегулирования этого затяжного конфликта», - отмечено в заявлении.

Кроме этого, в Госдепе отметили, что США содействует усилиям правительства Армении в тесном сотрудничестве с гуманитарными организациями для помощи в поиске для насильственно перемещенных граждан Арцаха убежища и комфорта в Армении. «Мы выражаем наше сочувствие насильственно перемещенным гражданам, осознавая, через какие шок и травму они проходят, и с какой неопределенностью сталкиваются», - отметили в ведомстве.

Отметим, что Азербайджан, входе этнической чистки Нагорного Карабаха (Арцаха) осуществил незаконное пленение экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, бывшего заместителя командующего ВС Арцаха, генерала Давида Манукяна, бывшего командующего АО Арцаха, генерала Левона Мнацаканяна, бывшего министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, бывшего президента Республики Арцах Бако Саакяна (2007-2020 гг.), бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна (1997-2007), председатель Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна, бывшего президента Республики Арцах (2020-2023), бывшего госминистра (2007-2018) Араика Арутюняна. Кроме того, еще с 2020 года в азербайджанском плену находятся несколько сот армянских военнопленных и гражданских лиц.