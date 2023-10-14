Суббота, 14 Октября 2023 13:23

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял Апостольского нунция Святого Престола в Республике Армения, архиепископа Жозе Авелину Бетанкура по случаю завершения его дипломатической миссии в Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили различные вопросы сотрудничества между Арменией и Святым Престолом.

Коснувшись деармяниции Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, Арарат Мирзоян отметил, что насильственному переселению более 100 тыс. армян предшествовало военное нападение Азербайджана 19 сентября и почти 10-месячная блокада. В этой связи он отметил, что, несмотря на призывы и заявления международного сообщества, в том числе Святого Престола, не удалось предотвратить запланированную Азербайджаном политику лишения народа Нагорного Карабаха родины. В ходе встречи была подчеркнута важность решения текущих гуманитарных проблем, обеспечения прав насильственно перемещенных граждан из Нагорного Карабаха, а также активных действий международных акторов в направлении установления мира в регионе.

В свою очередь Жозе Авелину Бетанкура отметил, что миссия в Армении была для него особенной, поскольку наша страна первая приняла христианство как государственную религию. Поблагодарив за эффективное сотрудничество и усилия, направленные на укрепление связей, Апостольский нунций вручил министру Мирзояну Папский Орден Святого Григория Великого.-