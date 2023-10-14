Суббота, 14 Октября 2023 13:22

АрмИнфо.Для Азербайджана и Армении важно сохранять приверженность позитивной и согласованной повестке дня. Об этом в свом микроблоге в Твиттер написал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, подводя итоги своего визита в Ереван и Баку.

В частности, он сообщил, что в ходе встреч обсуждались дальнейшие шаги по всеобъемлющей нормализации. <Ожидаем, что это взаимодействие будет закреплено на встрече высокого уровня в Брюсселе в конце этого месяца>, - подчеркнул Клаар.