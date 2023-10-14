Суббота, 14 Октября 2023 13:22

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с депутатом Европарламента, членом Комитета по иностранным делам Виолой фон Крамон-Таубадель.

Как сообщает пресс-служба Совбеза, стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся ситуации с региональной безопасностью. В этом ключе Григорян представил подходы и видение Армении в вопросе установлении долгосрочного мира в регионе.

Он также подчеркнул важность подобных взаимных визитов в контексте развития и углубления отношений как РА-ЕС, так и отдельных государств-членов Евросоюза с Арменией.