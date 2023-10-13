Пятница, 13 Октября 2023 19:09

АрмИнфо.Известный британский продюсер Джереми Томас стал членом Международного почетного совета кинофестиваля <Золотой абрикос>, который был основан Шарлем Азнавуром.

В составе Международного совета <Золотого абрикоса> Джереми Томас присоединится к таким выдающимся кинематографистам, как лауреат <Золотого медведя> Берлинского кинофестиваля, Гран-при Каннского кинофестиваля, двукратный обладатель <Оскара> иранский режиссер Асгар Фархади, обладатель <Серебряного льва> Венецианского кинофестиваля, победитель Каннского кинофестиваля в номинации <Лучший сценарий> корейский режиссер, сценарист, писатель Ли Чхан Дон, обладатель Специального приза жюри Каннского кинофестиваля и премии <Золотой лев> Венецианского кинофестиваля, польский режиссёр, сценарист Кшиштоф Занусси, всемирно известный нидерландский режиссёр Йос Стеллинг, американский режиссер- документалист армянского происхождения Годфри Реджио, обладатель премии <Золотой лев> Венецианского кинофестиваля, немецкий режиссер Маргарете фон Тротта, канадский режиссер, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля Атом Эгоян и актриса Арсине Ханджян.

Отметим, что Джереми Томас участвовал в создании нескольких картин итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи, в том числе исторической драмы <Последний император> (1987г.), завоевавшей премию <Оскар> в номинации <Лучший фильм>. В 2006 году Томас был удостоен награды Европейской киноакадемии за выдающийся вклад в мировой кинематограф. Он является продюсером фильмов Джима Джармуша, Такеши Китано, Ежи Сколимовского, Дэвида Кроненберга и многих других великих режиссеров ХХ-го века.

Напомним, что впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> прошел в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене и др.