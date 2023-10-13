Пятница, 13 Октября 2023 19:01

АрмИнфо. Культурный геноцид армян в Нагорном Карабахе неизбежен, учитывая судьбу армянского культурного наследия в Нахиджеване, оказавшемся под властью Азербайджана. Такое мнение выразила в сегодняшней статье в журнале TIME профессором арменоведения Гарвардского университета Кристина Маранчи.

Автор статьи «Как выглядит культурный геноцид для армян Нагорного Карабаха» напоминает о перебитых хачкарах Джуги (Нахиджеван), о сносе церкви Пресвятой Богородицы в Джебраиле, уничтожении правительством Азербайджана армянского кладбища в селе Мец Тагер и об обстреле собора Сурб Казанчецоц в Шуши.

«Уничтожение присутствия армянской жизни в Арцахе на протяжении тысячелетий стало возможным из-за бездействия и кажущегося безразличия тех людей, которые могли это предотвратить. США и Евросоюз громко кричат о правах человека для всех людей, но ничего не сделали в течение девяти месяцев, пока народ Арцаха был лишен еды, лекарств, топлива и других жизненно важных предметов. Они не сделали ничего для выполнения постановления Международного суда, который потребовал от Азербайджана прекращения блокады еще в феврале 2023 года. Это бездействие явно подтолкнуло Азербайджан к нападению, точно так же, как оно побудило бы и других сделать то же самое и в других местах», - написала профессор.

Она напомнила читателям международного журнала и о Геноциде армян в Османской империи в 1915 год, после которого был и культурный геноцид. «Сейчас настало время миру защитить армянскую культуру, оставшуюся в Нагорном Карабахе. Если это не будет сделано, то какая культура станет следующей?», - задалась вопросом Маранчи.

Если судить по истории, пишет ученая, то за этническими чистками, как правило, следуют все виды культурного разрушения, от вандализма до полного стирания ландшафта. Последняя тактика будет использоваться в отношении небольших, менее известных церквей. Это будет зловещий способ снести менее известные армянские памятники, что послужит нарративу о том, что в начале Нового времени там не было армян.

Произойдет и фальсификация, при которой армянским памятникам будут предоставлены вновь созданные истории и контексты. В 13Й-вековые монастыри Дадиванк (в Кельбаджарском районе) и Гандзасар (в Мартакертском районе), великолепные и характерные образцы средневековой армянской архитектуры, уже переименованы в «древние кавказские албанские храмы». Ожидается, что эти и другие места станут местами проведения конференций и семинаров, посвященных «древней кавказской албанской культуре». Что касается бесчисленных армянских надписей на этих зданиях, хачкарах и надгробиях: они, как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2021 года, являются армянскими подделками и будут «восстановлены» в «первоначальном виде» (предположительно, путем выдолбайства, пескоструйной обработки или удаления армянских камней с надписями, как это было сделано в 1980-х годах).

Наконец, состоится празднование «мультикультурализма» Азербайджана. «Приезжайте в Карабах, на родину древних христиан», — скажут люди. «Пожалуйста, не обращайте внимания на выдолбленные буквы на каменной стене, потому что это не армянская надпись. Здесь никогда не было армян!». За исключением солдат и захватчиков, как те, что изображены в предосудительном музее в Баку с восковыми фигурами мертвых армянских солдат — зрелище настолько бесчеловечное, что международные правозащитные организации, в том числе азербайджанские активисты, потребовали его закрытия.

Так разыгрывается культурный геноцид!