Пятница, 13 Октября 2023 18:46

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своей резиденции встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.

В ходе полуторачасовой беседы Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили перспективы стабилизации в регионе, а также проблемы полноценного удовлетворения гуманитарных потребностей жителей Нагорного Карабаха, нашедших приют в Армении.