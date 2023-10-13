Пятница, 13 Октября 2023 18:37

АрмИнфо. В 2024 году Франция приступит к реализации программы по повышению качества преподавания французского языка в школах и колледжах Армении. Соответствующая программа была представлена советником Посольства Франции в Армении по вопросам сотрудничества и культуры Гийомом Наржоле в ходе встречи с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артуром Мартиросяном.

Было отмечено, что программа, которая именуется <Французское возрождение в Армении> будет реализован в течение 2024-2025гг. со стороны FSPI - Фонда солидарности для инновационных проектов.

Согласно источнику, стороны обсудили формат реализации программы, возможности сотрудничества в данном процессе, а также вопросы, связанные с переподготовкой учителей французского языка в школах Армении, их методическим обеспечением. Гийом Наржоле заявил, что учителя, прошедшие переподготовку, получат соответствующие свидетельства.

Отметим, что Фонд FSPI поддерживает инициативы в области демократического управления, культуры, французского языка, высшего образования и научных исследований. Сегодня он действует в ограниченной зоне, но охватывает почти 60 стран. Кроме того, посредством специального механизма он способствует укреплению гражданских обществ стран Юга