Пятница, 13 Октября 2023 18:30

АрмИнфо. Россия не прекращает контакты с Ереваном, диалог будет продолжаться, Армения остается союзником РФ. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на просьбу прокомментировать отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Киргизии.

"У него свои причины на это, и мы с уважением к этому относимся. Это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем наш диалог, Армения была есть и будет нашим союзником, нашим соседом, страной, с которой нас объединяет общая история и общее будущее. Хотя бы потому, что у нас все-таки живет больше армян, чем в самой Армении. И это важно всем запомнить", - сказал Песков.

Ранее, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Армения не выходит из Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. "Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса. Армения никуда из СНГ не выходит, - заявил Путин на трансляции.