Пятница, 13 Октября 2023 18:27

АрмИнфо. 13 октября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял новоназначенного Посла Королевства Бельгия в Республике Армения Эрика де Муйнка.

Как передает пресс-служба НС РА, спикер НС поздравил дипломата с вступлением в должность первого постоянного посла в Республике Армения. "Мы высоко ценим эффективный и конструктивный диалог между Арменией и Бельгией, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, особенно в контексте партнерства Армения-ЕС. Решение правительства Бельгии открыть постоянное посольство в Ереване является доказательством нашего прочного партнерства", - подчеркнул спикер.

В ходе встречи стороны обсудили тесные межпарламентские отношения, приведя в качестве примера прибытие бельгийских парламентариев в Армению через несколько дней после вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года.

Симонян, представив ряд подробностей, касающихся вынужденных переселенцев, отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны бельгийских партнеров в оказании гуманитарной помощи народу Нагорного Карабаха, а также на поддержку территориальной целостности Республики Армения.

Собеседники обменялись мнениями о необходимости введения адресных санкций в отношении Азербайджана. Посол подчеркнул важность установления стабильного мира в регионе, а также отметил необходимость Римского статута, недавно ратифицированного Национальным Собранием РА.