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АрмИнфо. 13 октября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял новоназначенного Посла Королевства Бельгия в Республике Армения Эрика де Муйнка.
Как передает пресс-служба НС РА, спикер НС поздравил дипломата с вступлением в должность первого постоянного посла в Республике Армения. "Мы высоко ценим эффективный и конструктивный диалог между Арменией и Бельгией, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, особенно в контексте партнерства Армения-ЕС. Решение правительства Бельгии открыть постоянное посольство в Ереване является доказательством нашего прочного партнерства", - подчеркнул спикер.
В ходе встречи стороны обсудили тесные межпарламентские отношения, приведя в качестве примера прибытие бельгийских парламентариев в Армению через несколько дней после вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года.
Симонян, представив ряд подробностей, касающихся вынужденных переселенцев, отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны бельгийских партнеров в оказании гуманитарной помощи народу Нагорного Карабаха, а также на поддержку территориальной целостности Республики Армения.
Собеседники обменялись мнениями о необходимости введения адресных санкций в отношении Азербайджана. Посол подчеркнул важность установления стабильного мира в регионе, а также отметил необходимость Римского статута, недавно ратифицированного Национальным Собранием РА.
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|Делегация КГД Армении приняла участие в заседании Совета глав таможенных служб СНГ
|В Баку проходит постановочный суд над похищенным Вагифом Хачтаряном
|В Гегаркуникской области Армении размещены около 5 тысяч насильственно перемещенных жителей Нагорного Карабаха
|Пашинян выразил поддержку новому мэру Еревана: в пятницу, 13-го, Авинян вступил в должность мэра
|В Армении завершились международные поисково- спасательные полевые учения "HOPE-2023"
|Защитник прав человека РА рассказала представителям НАТО о нарушениях прав армянского населения Нагорного Карабаха
|В посольстве РА в Израиле продолжает работать телефон "горячей линии" для содействия гражданам
|Адвокат: Армяне Арцаха оставили родину своих предков под ударами "железного кулака" Азербайджана
|Путин на встрече с Алиевым: Вопрос номер один - это ситуация вокруг Карабаха
|Алиев Путину: У нас есть о чём поговорить
|Совладелец строительной компании "Асиамегастрой" и директор обвиняются в хищении
|Земля в центре Еревана была незаконно продана: Генпрокуратура требует вернуть ее общине
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян и Клаар обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном
|Замглавы МИД Армении и представители Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обсудили потребности арцахских беженцев
|Гнел Саносян в Индии примет участие в обсуждении по порту Чабахар
|В ПАСЕ осудили азербайджанскую агрессию против Арцаха, и призвали Баку жить в мире с Ереваном
|Политические обстоятельства всегда могут измениться, но памятники культуры, имеющие мировое значение, не теряют своей ценности - замминистра
|Томас де Ваал: У президента Алиева был выбор, и он выбрал применение силы
|Прокуратура требует конфисковать у экс-чиновника Комитета госдоходов Армении 2 единицы недвижимости и 662 млн. драмов
|МИД: Граждан Армении, или армян нет среди пострадавших в связи с военными действий вокруг Сектора Газа
|Посольство Армении собирает данные о гражданах РА желающих выехать из Израиля
|Кабмин Армении анонсировал упрощенный процесс трудоустройства учителей и медработников из Арцаха, а также компенсацию по учебной плате студентам из НК
|Егише Киракосян в Гааге: Сегодня в Нагорном Карабахе практически не осталось армян - если это не этническая чистка, тогда я не знаю, что это!
|Левон Кочарян признан потерпевшим по делу, возбужденному по факту пыток при его задержании - адвокат
|За пределы Армении выехали около 2500 арцахцев, надеемся они вернуться - Пашинян
|В Ереване состоится презентация армянской версии романа "Смерти не существует" Анри Кюни, посвященного Комитасу
|К концу следующей недели единовременную помощь получат около 85-90 тыс арцахцев: Вице-премьер
|На перегоне Даларик-Каракерт произошел сход грузового состава
|Армения ожидает от ЮНЕСКО действий, способствующих пресечению культурного вандализма со стороны Азербайджана - МОНКС
|Глава МИД России: Антироссийские настроения в Армении в решающей степени нагнетаются искусственно
|Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана должны безоговорочно уважаться - заявление
|Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА
|В образовательных учреждениях Армении обучение проходят 12 167 детей из Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван стал 4-м городом в мире, где действует театр с акробатическим шоу: Вскоре состоится премьера нового шоу по мотивам армянской легенды
|В 18 км к северу от города Джермук произошло землетрясение
|Депутат НС отреагировал на выступление в ПАСЕ азербайджанского депутата
|Депутат НС РА: Совет Европы должен выполнить работу по прекращению членства в своих рядах авторитарных государств
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