Пятница, 13 Октября 2023 16:05

АрмИнфо.Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии Еревана, занимавшего этот пост в 2000-2006 годах за незаконное отчждение земельного участка дочери бывшего депутата НС РА Рубена Геворкяна (известного как <Цахик Рубо>) - А.Г.

Согласно информации, в 2002 году чиновник ереванской мэрии, нарушив закон, продал неотчуждаемый земельный участок площадью 6452,68 квадратных метров на территории, прилегающей к зданиям по адресам № 12 и 13 4-го квартала Давташена города Еревана (прилегающего к спортивному комплексу <Рибок>) рыночной стоимостью 96 млн 780 тысяч драмов на тот момент, дочери Рубена Геворкяна - А.Г. за 2 млн 223 тыс драмов.

12 октября 2023 года прокурор возбудил против экс-чиновника мэрии публичное уголовное преследование по ч. 2 ст. 182 (использование служебного положения против интересов службы) и ст. 187 УК РА, вступившее в силу с 01.07.1961 г. (совершение служебного подлога).

В ведомстве напомнили, что Антикоррупционная палата Кассационного суда 4 сентября 2023 года полностью удовлетворила кассационную жалобу заместителя генерального прокурора, наложив арест на земельный участок площадью 6452 кв.м., расположенный по адресу улица Т. Петросяна 44/2. незаконно отчужденный дочери бывшего депутата - А.Г.

<Генеральная прокуратура в рамках полномочий по возбуждению иска о защите государственных (общественных) интересов по трем искам оспаривает процесс отчуждения земельного участка физическому лицу по указанному адресу, площади, занимаемой спортивным комплексом <Рибок>.

Рубен Геворкян занимал пост главы административного района Давташен с 11 октября 1996 года по 8 мая 1999 год. Был депутатом Национального Собрания с 1999 года по 2003 год, будучи избранным от избирательного округа № 7. До мая 2000 года Геворкян был членом фракции <Единство>, основанной Вазгеном Саркисяном и Кареном Демирчяном, а затем членом фракции <Айастан>. Позднее Геворкян был членом возглавляемой Гагиком Царукяном партии <Процветающая Армения>, а в 2009 году был избран депутатом по списку ППА. В 2012 году Геворкян был переизбран по пропорциональному списку ППА. Покинул ряды ППАв 2017 году. Родственники Рубена Геворкяна почти всегда занимали должности в администрации Давташена. В 2008-2012 гг. главой админситративного района Давташен был сын его брата Артур Геворкян, а в 2012-2018гг. - сын его сестры Руслан Багдасарян.