Пятница, 13 Октября 2023 16:00

АрмИнфо.Уважаемые соотечественники Арцаха, Ардшинбанк предпринял ряд мер для обеспечения вашего удобства и доступа к финансовым операциям.

В пакет банковских услуг входит:

Платежная карта Arca Classic – бесплатно,

Обслуживание карты на весь период действия бесплатно,

0% комиссия за снятие наличных во всех банкоматах Ардшинбанка и Акба Банка,

Бесплатное приложение Мобильный банкинг.

Чтобы воспользоваться пакетом услуг, посетите любое отделение Банка.

Если у вас уже есть действующая карта в Банке, вы также можете получить новую карту на указанных выше условиях.

Также следует отметить, что суммы Государственной помощи также могут быть переведены на вашу действующую или вновь открытую карту в Банке, которую вы также можете проверить с помощью приложения Мобильный банкинг.

Одновременно сообщаем Вам, что Банк внес изменения в условия обслуживания Ваших кредитов/кредитных линий (далее также Кредит) (кроме ипотечных кредитов), полученных в отделениях Банка «Степанакерт» и «Варанда»: