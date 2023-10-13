Пятница, 13 Октября 2023 15:58

АрмИнфо.Конверс Банк предлагает юридическим лицам и частным предпринимателям воспользоваться кредитными каникулами в рамках продукта Converse SME. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка о новых условиях этого кредитного продукта.

В частности, в рамках продукта можно один раз в год воспользоваться кредитными каникулами, в период которых не нужно погашать основную сумму кредита и выплачивать проценты, направляя сэкономленные средства на обеспечение, расширение или развитие бизнеса.

"Конверс Банк, предоставляя такую возможность клиентам, тем самым содействует им в случае необходимости быстро реагировать на потребности бизнеса и удовлетворять спрос в дополнительных финансовых инвестициях без привлечения новых средств, всего лишь воспользовавшись кредитными каникулами", - отмечается в сообщении Банка.

Условия в рамках продукта Converse SME следующие: размер кредита колеблется в пределах от 5 млн до 250 млн драмов или эквивалент в инвалюте; годовая процентная ставка (в зависимости от срока погашения) для драмовых ссуд установлена в диапазоне 11-14,75%, для долларовых - 8,5-9%, для евровых - 6-7,25%; срок погашения кредита предусмотрен до 180 месяцев.

Более детально с условиями кредитного продукта Converse SME можно ознакомится на сайте банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/ConverseSME/ , или позвонить по телефону (010) 51-12-11.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.06.2023г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем предоставленных Конверс Банком кредитов субъектам сферы МСБ превысил 30 млрд драмов ($78 млн). В общем кредитном портфеле Конверс Банка на долю кредитов субъектам МСБ приходится 12%. Стоит отметить, что в общем по рынку кредитование сферы МСБ в годовой динамике заметно ухудшилось в темпах роста с 31% до стагнационных 0,2%, при этом только за I полугодие показав 12%-ый рост, из коих 7% были обеспечены во II квартале. При такой картине годовой динамики кредитования субъектов МСБ подобные вышеуказанной возможности шаги банков позволят восстановить рост до двузначных темпов.