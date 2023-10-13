Пятница, 13 Октября 2023 15:43

АрмИнфо.Взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. Об этом 13 октября в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств - участников СНГ в узком составе.

Вместе с тем, продолжил он, Содружество остаётся надёжным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга.

При этом, Путин отметил, что все государства Содружества испытывают давление, но руководствуются национальными интересами. "На всех партнеров России пытаются надавить. Но лидеры стран СНГ - люди, которые, прежде всего, руководствуются национальными интересами. Мы видим, что чем грубее попытка надавить, тем меньше успеха достигают те, кто пытается это сделать", - подчеркнул он.

В тоже время, он указал на очевидность того, что узкая группа стран, не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона, и в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые конфликты, и новые очаги конфликтов. В этом ключе российский лидер обвинил Запад в попытке подорвать отношения РФ с ее союзниками и партнерами, в широком смысле этого слова. По его словам, в ход идут любые средства и угрозы.

"В качестве еще одного свежего примера Западной активности в далеких от них, но очень близких нам стратегических регионах, конечно, можно привезти ситуацию в карабахском кризисе, который мы вчера детально обсуждали с президентом Азербайджана. Как известно, в течение всех последних трех лет российская сторона предпринимала значительные усилия для прекращения боевых действий и недопущения эскалации", - сказал президент России.

В этом ключе он обратил внимание, что при содействии Москвы были подготовлены соответствующие трехсторонние документы. "Всё это время, в трехстороннем формате Россия-Азербайджан-Армения, велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами - Баку и Ереваном", - сказал Путин, добавив, что российские миротворцы, в свою очередь, добросовестно выполняли свою миссию в Нагорном Карабахе, в рамках имеющихся полномочий.

При этом он подчеркнул, что сегодня на повестке дня стоит подготовка

мирного договора, чтобы поставить точку в этом застарелом конфликте.

"И российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в

этом всемерное содействие. В частности, согласны и с организацией в

Москве переговоров, в каком угодно формате. Переговоров для начало министров иностранных дел Армении и Азербайджана и экспертов двух стран. И конечно, будем способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран. Повторяю - выбор всегда за соответствующей стороной. Мы готовы создать необходимые условия для этой работы", - подытожил российский лидер.

В саммите также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.