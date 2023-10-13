Пятница, 13 Октября 2023 15:43

АрмИнфо.Единовременная помощь на неотложные нужды в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха выплачена уже 80 тыс гражданам. Об этом сообщил на своей странице в соцсети премьер Армении Никол Пашинян.

Глава кабмина напомнил, что накануне правительство в лице главы Гуманитарного центра по поддержке арцахцев анонсировало перечисление единовременной помощи на банковские счета 66 тыс граждан НК только к концу текущей недели, и порядка 85-90 тыс. - к концу следующей. Однако кабмин опередил сроки и сегодня обещанные выплаты получили более 29 тыс переселенцев, из коих более 14 - дети.

<Выплаты другим нашим братьям и сестрам будут осуществляться по мере открытия ими карточных счетов. Конечно, Гуманитарный центр поможет каждому максимально быстро организовать эту работу>, - написал Пашинян.

Напомним, что процесс выплаты единовременной помощи стартовал 6 октября. Бенефициарами данной программы являются соотечественники, насильственно переселенные из Нагорного Карабаха в Армению после 24 сентября. Для того, чтобы воспользоваться помощью, очень важно, чтобы человек был зарегистрирован в базе данных Службы миграции и гражданства МВД Армении. Граждане, которые не зарегистрировались в, надо пройти процесс регистрации более чем 60 гуманитарных центрах, расположенных в разных общинах Республики Армения, адреса можно найти на https://irazekum.am/nkc. У каждого совершеннолетнего гражданина должен быть свой расчетный счет, на который будет переведена сумма. Средства, положенные несовершеннолетним, будут перечислены матери или законному представителю путем подачи заявления на онлайн-платформе или путем обращения в Единую социальную службу. Лицам, не имеющим документа, удостоверяющего личность, следует сначала обратиться в Службу миграции и гражданства (паспортный отдел) МВД, где после установления личности им выдадут справку, на основании которой будет возможно открыть расчетный счет в банке и получить сумму поддержки. Открытие карточного счета возможно во всех банках, действующих в Армении, кроме банков ЗАО <Меллат Банк> и ЗАО <Фаст Банк>, которые в настоящее время не обслуживают карты физических лиц. По этому и другим вопросам разъяснения можно будет получить по горячей линии Минтруда (114).

Согласно данным правительства РА, из Нагорного Карабаха в Армению на данный момент въехали 100 632 насильственно перемещенных граждан.