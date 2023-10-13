Пятница, 13 Октября 2023 15:32

АрмИнфо. Преступления, совершенные Азербайджаном против армянского народа, все еще нуждается в судебном преследовании и осуждении. Об этом накануне на пленарной осенней сессии ПАСЕ заявил член армянской делегации Армен Геворкян.

Он отметил, что сегодня Совет Европы ставит народы перед довольно опасным выбором между реальной демократией и авторитаризмом. <Столь странный выбор обусловлен тем, что наша организация лояльна к сосуществованию под нашим общим зонтиком таких политических режимов, как в Турции и в Азербайджане. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, чтобы наша организация не превратилась из лидера демократического управления и защиты прав человека в рассадник авторитарных режимов>,

- подчеркнул депутат.

Он добавил, что эксперименты последних 30 лет, к сожалению, привели к трансформации демократии и прав человека из реальных ценностей в механизм продвижения геополитических интересов, что не только создало конкуренцию между так называемыми либеральными ценностями и консервативными традициями, но и создало практику продвижения демократии недемократическими средствами. <Двойные стандарты, силовая политика, нефть и газ стали доминирующими факторами в международных отношениях вместо демократической культуры, прав человека и верховенства закона>, - подчеркнул Геворкян.

По его мнению, Совет Европы на протяжении десятилетий не выполняет свою главную миссию - укрепление демократической стабильности и

безопасности на постсоветском пространстве. <Мы до сих пор являемся свидетелями непрерывных конфликтов и новых войн, фиксируем этнические чистки, проводимые Азербайджаном в Нагорном Карабахе. И это преступление все еще нуждается в судебном преследовании и осуждении. Надо осознавать, что некоторые члены сами еще не до конца приняли традиции и правила демократии, но с их членством в этой организации демократия в Европе в целом начала приходить в упадок. Позвольте мне сказать четко: любая страна-член Совета Европы имеет полное право определять свои национальные интересы и реализовывать эти интересы, но только в соответствии с учредительными документами Совета Европы. Только такой подход поможет предотвратить войны и конфликты, преступления против человечества и послужит опорой для демократического мира и его процветания. Я твердо верю, что эта организация будет иметь потенциал для защиты демократии в странах-членах, поддержки в демократическом переходе и продолжения своей миссии, основанной на верховенстве закона, если мы избежим избирательных подходов к защите ценностей и прав человека. Дальнейшее безнаказанное членство Азербайджана и Турции в Совете Европы будет означать лишь идеологический конец этой организации>, - подчеркнул парламентарий