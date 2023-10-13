Пятница, 13 Октября 2023 15:29

АрмИнфо.Уверенность в успехе сотрудничества в Совете старейшин Еревана между правящей в Армении партией <Гражданский договор> и партией <Республика> выразил новоизбранный столичный градоначальник Тигран Авинян.

По его словам, избирательные процессы, произошедшие после 2018 года, привели страну к новым реалиям, когда может возникнуть необходимость в формировании подобных альянсов и при проведении выборов в

Национальное Собрание или в других крупных городах республики.

Авинян заметил, что пока рано говорить о должности первого вице-мэра Еревана, на которую, согласно армянским СМИ, претендует один из лидеров партии <Республика> Артак Зейналян. <Об этом будет заявление, которое, думаю, будет распространено очень скоро. Для принятия решений по кадровым вопросам, необходимо иметь под рукой четкий список кандидатов. Здесь надо иметь в виду, что речь идет не о распределении должностей или кресел, крайне важно, чтобы кандидаты готовы были принять на себя ответственность, с учетом их возможностей, которые необходимы. Эти люди будут нести очень тяжелое бремя по решению приоритетных проблем ереванцев>, - сказал мэр.

Говоря о причинах неучастия в церемонии инаугурации мэра, Авинян заметил, что данное мероприятие предусматривает иной формат, помещение здания мэрии было полностью заполнено. <В любом случае, был обеспечен прямой эфир>, - подчеркнул столичный градоначальник.

Напомним, что 10 октября Тигран Авинян был избран новым мэром Еревана. В голосовании в новоизбранном Совете старейшин приняли 37 членов из 65. На заседании была выдвинута лишь кандидатура представителя правящей партии "Гражданский договор" Тиграна Авиняна, за которого проголосовали 32 члена Совета при 5 - против. Как и ожидалось, за избрание Авиняна мэром выступили партии "Республика" и "Общественный голос". Последняя, кстати, постоянно позиционировала себя, как оппозиционная политическая сила, ряд представителей которой обвиняется в совершении преступлений. Партия в любом случае приняла участие в заседании Совета старейшин, чем обеспечила необходимы кворум для воспроизводства в столице партии <Гражданский договор>.

Отвечая в этой связи на вопрос о том, что правящая сила пообещала партии <Общественный голос>, особенно на фоне сообщений об освобождении от уголовной ответственности сестры лидера партии Вардана Гукасяна -Лусине Гукасян, Авинян заметил, что правящая партия не может превращать в предмет торга с лицами, связанными с уголовными делами. <Это уже неоднократно подтверждалось. Мы в это поле даже не входим. Тот процесс, который происходит в судебно-правовой системе, идет независимо от тех процессов, которые происходят на политическом поле>, - заметил Авинян, добавив, что решение партии <Общественный голос> принять участие в первом заседании Совета старейшин было решением данной политической силы. <Они об этом сообщили публично, и мы не влияли на это решение>, - сказал мэр