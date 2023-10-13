Пятница, 13 Октября 2023 12:37

АрмИнфо.В Баку проходит постановочный суд над, похищенным с незаконного КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре, арцахцем Вагифом Хачтаряном.

На видеокадрах, распространяемых азербайджанскими СМИ, видна беспомощность Хачатряна, над которым устроили судилище по надуманным обвинениям, не имеющим ничего общего с действительностью. Хачатрян не может сдержать слез от происходящего вокруг него.

Напомним, что Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении 29 июля. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях. МИД Армении квалифицировал действия азербайджанцев как похищение, а Омбудсмен Анаит Манасян назвала инцидент грубейшим нарушением международного гуманитарного права, поскольку Вагиф Хачатрян находился под защитой МККК. 30 июля представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщал, что в Европейский суд по правам человека было подано заявление о защите прав Вагифа Хачатряна с требованием применить к Азербайджану обеспечительную меру.