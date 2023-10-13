Пятница, 13 Октября 2023 11:58

АрмИнфо.Правительство РА продолжит поддерживать мэра Еревана и Совет старейшин во имя столицы и ереванца, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Новый мэр Еревана Тигран Авинян в пятницу, 13-го, принес присягу на торжественной церемонии инаугурации в столичной администрации.

По словам премьера, несмотря на то, что весь избирательный процесс был напряженным, выборы в Совет старейшин Еревана показали необратимость демократии в РА. <Эти выборы еще подтвердили нашу приверженность ценностям ненасильственной, бархатной революции 2018 года>, - заявил он.

Как указал глава кабмина, в Ереване внедряется новая модель управления, - столицей будет управлять коалиция из партии власти <Гражданский договор> и партии <Республика>. Это привнесет новую политическую культуру, считает премьер

Принимая присягу и полномочия мэра столицы Армении, Авинян обязался следовать Конституции и законам, выполнять решения Совета старейшин города, добросовестно исполнять свои обязанности, ежедневно трудиться во имя благополучия жителей города, защищать законные интересы горожан.

Отметим, что в церемонии принимают участие премьер-министр РА Никол Пашинян, президент РА Ваагн Хачатурян, вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совбеза Армен Григорян, а также министры, депутаты от правящей партии <Гражданский договор>, представители международных организаций, аккредитованные в Армении послы. При этом Католикоса Всех Армян Гарегина II на церемонии нет, она церемонии присутствует предстоятель Араратской патриаршей епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Навасард Кчоян. А вот журналистов впервые не пустили в здание столичной администрации.

Напомним, что по итогам выборов в Совет старейшин Еревана, состоявшихся 17 сентября, мандаты новоизбранного Совета распределились следующим образом: <Гражданский договор> - 24 мандата, <Национальный прогресс> - 14 мандатов, <Мать-Армения> - 12 мандатов, <Республика> - 8 мандатов, <Общественный голос> - 7 мандатов.

10 октября по итогам состоявшегося голосования в новоизбранном Совете старейшин столицы Армении Тигран Авинян стал новым мэром Еревана. Всего в голосовании приняли участие 37 членов Совета из 65. На заседании была выдвинута лишь кандидатура представителя правящей партии <Гражданский договор> Тиграна Авиняна, за которого проголосовали 32 члена Совета при 5 - против. Как и ожидалось, за избрание Авиняна мэром выступили партии <Республика> и <Общественный голос>. Последняя, кстати, постоянно позиционировала себя, как оппозиционная политическая сила.