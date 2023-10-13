Пятница, 13 Октября 2023 11:52

АрмИнфо.В Армении завершились международные поисково- спасательные полевые учения , практическая часть которых началась 10 октября. Темой учений не случайно стало реагирование на крупное землетрясение, сообщила пресс-служба МВД РА.

Согласно сценарию, рано утром Армению произошло разрушительное землетрясение, эпицентр которого находился в 8 километрах к северо-востоку от Гарни, сила ударной волны составила 8-9 баллов. Больше всего разрушений подземная стихия нанесла Котайкской области республики.

Силы Спасательной службы МВД, мэрии Еревана и администрации Котайкской области приступают к мерам реагирования. При землетрясениях подобного масштаба разрушения, как правило, бывают значительными, и ни одна страна не способна в одиночку оказать помощь всем пострадавшим общинам. Через Министерство иностранных дел направлен международный призыв о гуманитарной помощи и активирован Координационный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Европейского механизма защиты населения. В течение 24 часов в Армению воздушным и наземным маршрутами прибывают европейские команды по защите населения, в том числе, команды Грузии, Греции, Франции, Черногории и Северной Македонии. Спасательные силы встречают прибывающие группы на пограничном пункте пропуска "Баграташен" и в международном аэропорту <Звартноц> и направляют их в оперативный центр <Лусакерт> Котайкской области.

Городские поисково-спасательные операции начинаются в сотрудничестве с местными силами. В населенных пунктах Аргел и Арзни Котайкской области рано утром начинаются мероприятия по переброске международных групп в зону бедствия, организации сборов командного состава для проведения поисково-спасательных работ. В селе Аргел, являющимся оперативной базой, помимо местных сил, 6 городских поисково-спасательных отрядов устанавливают палатки и проводят спасательные работы совместно с местными органами по чрезвычайным ситуациям.

На трех полигонах, расположенных в долине Арзни, одновременно начинаются активные работы по вскрытию завалов, поиску пострадавших с помощью кинологических бригад, извлечению пострадавших из зданий и автомобилей с помощью гидравлических инструментов, оказание им первой помощи. Поисково-спасательные операции сопровождаются разведкой, проводимой дронами, а к работе подключается вертолет Минобороны РА, чтобы вывезти тяжело раненых из долины. От обычного землетрясения также пострадали памятники истории и культуры в городе Ереване - историко-археологический музей-заповедник "Эребуни" и музей-институт Геноцида армян. Армянский Красный Крест и волонтерская организация <ЛОРЕ> оказывают помощь на завалах, оказывая необходимую первую помощь. В то же время спасатели с помощью сотрудников эвакуируют музейные экспонаты.

По сценарию, в результате землетрясения в специальной школе для детей с психическими и физическими отклонениями вспыхивает пожар, на месте работают сотрудники подразделений Спасательных служб и отдела психологической поддержки. Цель - безопасная эвакуация детей и персонал и оказание им психологической помощи. Активные поисково-спасательные работы продолжаются всю ночь в пунктах, расположенных в городах Абовян и Чаренцаван, с участием международных и местных спасательных отрядов и кинологических бригад.