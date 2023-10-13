Пятница, 13 Октября 2023 11:48

АрмИнфо.12 октября Защитник прав человека РА Анаит Манасян приняла руководителя Бюро по связи и взаимодействию НАТО в Грузии Александра Винникова и главу отдела по политическим вопросам Бюро Аркадиуша Легича.

Как передает офис Омбудсмена РА, приветствуя гостей, Анаит Манасян представила случаи нарушения международного права, прав человека и международного гуманитарного права, зафиксированные в ходе недавней агрессии Азербайджана, а также насильственного перемещения армянского населения из Нагорного Карабаха.

Защитник прав человека РА подняла вопрос о политике этнических чисток, проводимой Азербайджаном против армянского населения

Нагорного Карабаха, а также случаи пыток, нанесения увечий и жестокого обращения в отношении армян, запрещенные международным правом.

Манасян также представила результаты фактологической работы, проведенной офисом , подчеркнув необходимость постоянного обеспечения прав вынужденно перемещенных лиц. В рамках встречи Омбудсмен коснулась проблем, связанных с защитой прав человека, вызванных пограничной безопасностью Республики Армения. Она отметила, что присутствие Вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории Республики Армения вызывает большую тревогу с точки зрения защиты и обеспечения прав человека.

В ходе встречи стороны обсудили проблемы, связанные с грубыми нарушениями прав человека, зафиксированные Защитником прав человека РА путем внедрения механизмов, соответствующих международному праву.

В этом контексте руководитель Бюро НАТО подчеркнул важность реализации рекомендаций, представленных международным организациям и субъектам, занимающимся защитой прав человека, а также государству в рамках мандата Защитника.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества в направлении защиты и продвижения прав человека.