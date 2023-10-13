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 Пятница, 13 Октября 2023 11:45
Марианна Мкртчян

В посольстве РА в Израиле продолжает работать телефон "горячей линии" для содействия гражданам

В посольстве РА в Израиле продолжает работать телефон "горячей линии" для содействия гражданам

АрмИнфо.В посольстве РА в Израиле продолжает работать в круглосуточном режиме телефон "горячей линии": +972 50 6670345. Кроме того, номер "горячей линии" МИД РА: +374 (55) 620111 также доступен через приложения WhatsApp и Viber. Об этом говорится в заявлении МИД РА.

"По имеющимся данным, армяне проживают в следующих городах: Иерусалим, Тель- Авив, Хайфа, Петах-Тиква, Бат-Ям. На данный момент среди жертв военных действий нет ни армян, ни граждан РА. Армянская церковь в Иерусалиме не пострадала", - добавили в МИД РА.

Также отмечается, что посольство РА в Израиле находится в постоянном контакте с местными властями, армянскими организациями и частными лицами.

"Горячая линия посольства РА работает с 9 октября, и основные вопросы, заданные в ходе поступивших до сих пор телефонных звонков, связаны с наличием рейсов из Израиля в Армению в случае необходимости. Следует отметить, что в настоящее время аэропорт Бен-Гурион продолжает работать, авиакомпании осуществляют полеты.

В посольстве также осуществляется добровольная регистрация граждан РА, желающих вернуться в РА, с целью принятия необходимых мер в зависимости от развития ситуации.

До сих пор зафиксирован вопрос возвращения в Армению трех граждан РА, обучающихся в Восточно-Средиземноморской международной школе (EMIS) в Тель-Авивской области, для чего посольство РА в Израиле оказало необходимую поддержку.

Дополнительную информацию мы предоставим по мере дальнейшего развития ситуации", - отметили в МИД РА.

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