Четверг, 12 Октября 2023 23:26

АрмИнфо.Все население Нагорного Карабаха, более 100 тысяч армян было вынуждено покинуть родные дома. Нет так, что они просто так взяли свои вещи и уехали, оставив всё. У них на это были веские причины. Об этом 12 октября в Гааге в ходе слушаний в Международном суде в рамках иска "Армения против Азербайджана" о применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации заявил Лоуренс Мартин, один из адвокатов, представляющий иск РА.

"Они оставили родину своих предков это под ударами "железного кулака" Азербайджана. Еще до блокады, учиненной с декабря 2022 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что армяне - это собаки, которых надо гнать из Нагорного Карабаха. Этнические армяне Нагорного Карабаха хорошо знают эту политику Азербайджана, где детей с колыбели учат ненавидеть армян. В школьных учебниках пишут, что армян надо ненавидеть и у них в жилах течет кровь сатаны.

Кроме того, мы помним убийство азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым армянского военнослужащего в ходе тренинга НАТО в Будапеште. Сафаров зарубил его топором и пытался убить другого армянского офицера. А Алиев наградил его за это и выдал зарплату за 8 лет. Теперь он там образец для подражания и герой", - отметил Мартин, напомнив и о 44 дневной войне и учиненных зверств, многочисленных кадров глумления над гражданскими лицами и военнопленными. Адвокат также напомнил и о так называемом Парке трофеев, созданном в Баку, где армян представляли в унизительном для человека образе.

"Хотя Азербайджан, в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, обязался предоставить возможность армянам вернуться на территории, перешедшие под их контроль, этого не произошло. Более того, еще несколько сел в Лачинском коридоре были деарменизированы. В Азербайджане даже выпущена марка о "дезинфекции" Карабаха от армян",

- сказал он, предоставив кадры этой марки.

При этом Мартин подчеркнул, что последние события вокруг Нагорного Карабаха - это кульминация процесса, которому предшествовала блокада. "Азербайджан не выполнил предыдущее решение Суда – разрешить беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору людей и товаров.

Азербайджан отказался выполнить решение Суда, несмотря на призывы международного сообщества. 23 апреля Азербайджан установил незаконное КПП в коридоре. А после 15 июня был запрещен провоз любых грузов из-за того, что Армения не разрешила установить у КПП азербайджанский флаг. Потом азербайджанцы обвинили МККК в провозе контрабанды. В итоге армянское население с середины июня до середины сентября не получало вообще никаких продуктов и лекарств.

Азербайджан перекрывал подачу газа и электричества. Международное сообщество продолжало осуждать. Азербайджанские солдаты продолжали обстреливать сельчан в полях у границы. В разгар сельхозсезона они вели активный обстрел, чтобы не позволить собирать урожай", - рассказал адвокат, отметив, что к 18 сентября, в преддверии агрессии, в Арцахе уже были случаи голодной смерти.

"18 сентября МККК и РМК было позволено через Лачин и Агдам ввезти гуманитарный груз. Весь мир приветствовал это. Возникло ощущение, что вопрос может решиться. Но, уже 19 сентября Азербайджан начал агрессию, назвав ее "антитерростической операцией"", - сказал он, отметив, что азербайджанская сторона на протяжении нескольких месяцев готовил почву для этой агрессии посредством информационных вбросов.

"Азербайджан обстреливал мирные города и села, не допуская журналистов, он создал информационный вакуум. В ходе агрессии погибли дети и женщины. Зафиксированы случаи пыток и расчленения. Семьи были разделены. Люди ночевали в подвалах и на улицах, в убежищах. Многие нашли убежище на базе РМК", - сказал адвокат, сопровождая свое выступления демонстрацией из соцсетей кадры того, как азербайджанцы комментировали поиск пропавших армянских детей, кадры убитых военных и гражданских.

При этом он обратил внимание, что бегство армян было хаотичным, и люди не смогли взять ни вещи, ни имущество. "Пробка растянулась на 75 км. В ней погибло много пожилых людей. На КПП азербайджанские солдаты оскорбляли армян и показывали знак "серых волков". 25 сентября произошел взрыв резервуара с топливом. 170 человек погибли, сотни были ранены. Часть получили помощь РМК, часть скончались при транспортировке в Армению. Многие погибли из-за недостатка врачебной помощи. Более сотни тысяч беженцев. Для Армении, население которой менее 3 млн, это очень сложная задача. Необходимо также учитывать, что многие беженцы в прошлом уже стали беженцами по вине Азербайджана", - сказал адвокат.

Он также обратил внимание, то по оценкам экспертов ЮНИСЕФ, многие дети из 30 тысяч покинувших Арцах, страдают от психических проблем вследствие происшедшего.

"Азербайджан утверждает, что армяне ушли добровольно. Вероятно, во второй половине дня мы это и услышим. Но? в случае Азербайджана каждое заявление - это своеобразное признании. Сто тысяч человек ни с того ни с сего оставили свои дома, встали и ушли? В это сложно поверить. Какой здравомыслящий человек решит остаться при режиме, который распространяет ненависть к армянам. В Азербайджане любят ссылаться на заявления Алиева об охране прав всех граждан, и отсутствии проблем с армянским народом. Этот тот же человек, который назвал армян врагом. Потому мир может позволить себе не верить Алиеву. Армяне были правы, покинув Нагорный Карабах", - добавил Мартин.

Он также обратил внимание, что власти Азербайджана арестовали 8 бывших должностных лиц, в том числе 3 президентов Нагорного Карабаха, и еще 300 были объявлены в розыск. "Азербайджан переименовал одну из улиц в Степанакерте в честь Энвера Паши - одного из архитекторов Геноцида армян. Азербайджанские солдаты носят на своих формах значок с изображением Энвера и надписью - "армянин, не беги, все равно умрешь, но уставшим". Уничтожаются армянские символы, взрываются кресты, обстреливаются монастыри, например, в селе Чарекар. Азербайджана уже начал активно заселять Нагорный Карабах. И на фоне всего вышеописанного, миссия ООН не разглядела следы обстрела домов. Вообще называть ее миссией сложно. Она находилась в Нагорном Карабахе менее суток и не имела возможности что-то выяснить. Очевидно, что это результат творчества координатора миссии в Баку. А кто и как выбирал районы города для посещения? Они и сами признали, что были ограничены в своих перемещениях", - сказал он.

В свою очередь профессор Линос-Александр Сицилианос заявил, что Армения требует защитить права более 100 тысяч покинувших Нагорный Карабах, тех нескольких, что остались там, а также тех, кого удерживает Азербайджан.

"Все население Нагорного Карабаха было вынуждено покинуть регион вследствие повреждения инфраструктуры, применения силы для изгнания, отсутствия условий для возвращения. Не созданы условия для проживания тех, кто, остался, а это пожилые и больные люди. Очевидны нарушения прав и расовая дискриминация со стороны Азербайджана.

Алиев заявил, что у этнических армян не будет особого статуса и привилегий. Практика этнических чисток носит массовый характер. Азербайджан арестовал бывших руководителей Нагорного Карабаха и заявил о намерении арестовать еще 300 человек. Как могут люди довериться властям в условиях отсутствия мониторинга, когда власти этой страны годами пытали и подвергали внесудебным наказаниям армян? Азербайджан предпринимает активные шаги, чтобы не было смысла для возвращения. Международная конвенция защищает культурное наследие. Несмотря на это Азербайджан уничтожил крест над Степанакертом, уничтожает кладбища и монастыри. Нарушены права на социальную защиту и медпомощь. И хотя международные конвенции запрещают избирательное отношение по национальным и расовым признакам. Азербайджан делает обратное", - подчеркнул профессор. Напомним, что на прошлой неделе правительство Армении обратилось в Международный суд с просьбой о применении промежуточной меры по делу против Азербайджана.

Армения призвала суд ООН подтвердить приверженность Азербайджана отказу от "любых действий, прямо или косвенно направленных на изгнание оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха".

Ереван ожидает, что Баку "воздержится от принятия карательных мер в отношении нынешних или бывших политических представителей или военных Нагорного Карабаха".

Согласно последнему обращению Армении, 19 сентября Азербайджан в нарушение перемирия совершил агрессию против Нагорного Карабаха, таргетировал гражданское население. По положению на 27 сентября десятки тысяч армян покинули родные дома в Нагорном Карабахе.

Азербайджан попросил отложить назначенное на 12 октября заседание, однако суд решил сохранить установленный график.

Представитель Армении выступает в ходе утреннего заседания. Представитель Азербайджана выступит во второй половине дня, заседание начнется в 16 часов. Каждому отведено по 2 часа