Четверг, 12 Октября 2023 20:44

АрмИнфо. Очень отрадно, что вы нашли время в рамках государственного визита в Кыргызстан для встречи. На самом деле, вопросов много. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

<На самом деле вопросов много, и я считаю, что Ваше предложение вполне разумное: мы с коллегами поговорим по двусторонней повестке дня, тем более что у нас есть о чём поговорить. Результаты этого года очень впечатляющие и по товарообороту, и по промышленной кооперации, и по сотрудничеству в транспортной сфере - очень много новых проектов. А потом пройдёмся по региональной тематике и вопросам безопасности>, - заявил Алиев, согласно пресс-службе Кремля.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Бишкеке обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и размещение российских миротворцев в регионе. Он добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Кыргызстан не приедет, однако его контакты с Россией сохраняются.