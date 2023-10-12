Четверг, 12 Октября 2023 20:43

АрмИнфо. Совладелец строительной компании "Асиамегастрой" Гегам Асрян и директор Радик Геворкян обвиняются в хищении вверенного им имущества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Предварительным следствием установлено, что Асрян Г., будучи мужем Аманшиевой Г., владеющей 50%, а затем 99,9 процентами акций ОО Асиамегастрой", фактически участвовал в управлении указанной компанией, осуществлявшей строительство жилого дома по адресу 26/13, г. Ереван, Давиташен, 2-й квартал, с директором компании Р.Геворгяном, который был уполномочен действовать от имени компании, распоряжаться имуществом компании, в том числе финансовыми ресурсами, для заключения договоров, 24.05.2020., заключил договоры купли-продажи транспортных средств с директором-учредителем компании <Эрнест Ко> на покупку 13 единиц технического оборудования на сумму 143 940 000 драмов, а потом еще 7 единиц технического оборудования на сумму 136.212.000 драмов, однако не заплатили за нее. В обмен на них при условии предоставления Э.Казаряну квартир на сумму $450 000 в строящемся компанией <Асиамегастрой" многоквартирном доме по адресу Давиташен 2-й район города Ереван, 26/13.

Под предлогом того, что не могут выплатить средства, они передали ему 100% акций компании-застройщика. После этого Асрян и Геворкян попросили у Казаряна в долг $500 тыс., которые перечислили на счет компании, из них 142 737 000 драмов были переведены на счет <Асиамегастрой> и похищены Р. Геворгяном и Г. Асряном, а Г. Асрян получил $201 000. Приобретя долю <Асиамегастрой> и убедившись в неисполнении Р.Геворгяном и Г.Асряном своих обязательств, Э.Казарян в 2020 году освободил Р.Геворгяна от должности директора <Асиамегастрой>.

Несмотря на то, что Казарян уволил Геворкяна с поста директора компании, последний вместе с Асряном продал 14 транспортных средств и присвоил 111 млн драмов. Кроме того, в 2019-2020 годах представившись владельцем <Асиамегастрой> Г.Асрян и директор компании Р.Геворкян с рядом граждан, проживающих в РА и за рубежом, достигли договоренности о продаже квартир и парковочных мест в строящемся жилом доме во 2-м районе Давташена города Еревана. После этого жильцы передали Г.Асряну и Р.Геворгяну предусмотренную договорами предоплату - 854 206 720 драмов, в основном наличными. Вышеупомянутые граждане были лишены возможности получить недвижимость за уплаченные ими деньги. В результате заключения судебно-технической, судебно-учетной (финансовой) и судебно-товароведческой экспертизы, назначенных в ходе предварительного следствия, и ряда доказательных действий установлено, что в 2019 году из суммы в 1 627 798 526 драмов, внесенных физическими и юридическими лицами на драмовые счета и в кассовые аппараты компании <Асиамегастрой> с октября Р. Геворгян и Г. Асрян похитили 627 738 746 драмов.

В ходе предварительного следствия компания "Асиамегастрой" была признана банкротом. Проекты застройки были переданы компании "Крауд Эффорд Девилопмент". Указанная компания, как застройщик, обязуется завершить строительство и распределить квартиры между купившими квартиры, выплатить работникам невыплаченную зарплату.