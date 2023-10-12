Четверг, 12 Октября 2023 18:32

АрмИнфо.Неотчуждаемая земля в центре Еревана, вблизи здания Союза художников и кинотеатра <Москва> на улице Абовяна была продана, возбуждено уголовное дело, сообщает Генпрокуратура Армении.

Согласно информации, в ходе исследования выяснилось, что 1 сентября 1995 года был подписан договор между общественной организацией <Союз художников> и ИП <Агабекян и Бек Интернэшнл>. Согласно договору, 4 недостроенных зданий общей площадью 3800,5 кв.м на территории к/т <Москва> были проданы компании <Агабекян и Бек Интернэшнл> за $300

000. Между тем общественная организация <Союз художников> не имела на это права (государство не отчуждало их НПО). Затем, 28 августа 1996 года, были проданы банку "Меллат" на открытом аукционе.

15 июня 2006 года мэрия Еревана в письме, направленном в банк "Меллат", заявила, что земельный участок недостроенного здания по улице Абовяна, 16, площадью 3281 кв.м. , предоставленная в аренду, не входит в ограничения статьи 60 Земельного кодекса (земли, не подлежащие отчуждению).

19 июля 2006 года компания ЗАО "Меллат" банк продало недвижимое имущество, расположенное по ул. Абовяна, 16, за 798 миллионов 84 тысячи драмов компании "Дидас Интернэшнл>. 22 августа 2006 года в Комитете кадастра зарегистрировано право собственности "Дидас Интернешнл" на недостроенные здания площадью 3800,5 квадратных метров и земельный участок площадью 3281 квадратный метр. Через год <Дидас Интернешнл> приобрел у ОО <Джухтак> недвижимое имущество, состоящее из участка площадью 554,3 квадратных метра и гаража площадью 35,2 квадратных метра по улице Туманяна. 18 января 2008 года участок улицы Туманяна 3 был объединен с домом Абовяна 16, перерегистрирован на Абовяна 16/1 с земельным участком площадью 3835,3 квадратных метра.

По результатам исследования, проведенного прокуратурой, установлено, что указанная территория входит в зону охраны памятников истории и культуры. Об этом свидетельствует письмо, поступившее из Министерства образования, науки, культуры и спорта в Генеральную прокуратуру 23 июля 2023 года, согласно которому на момент регистрации на имя Компании территория была включена в перечень ограничений Земельного кодекса и не подлежала отчуждению.

20 сентября 2023 года Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по статье 89 УК РА, принятому 01.07.1961 года (завладение чужим имуществом), действующей статьей 184 (халатное или недобросовестное исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей) в момент совершения деяния, неисполнение их как следствие) и части 1 статьи 314 УК РА, принятому 18.04.2003 (служебная халатность).

Генеральная прокуратура в рамках полномочий по возбуждению иска в защиту государственных интересов в ближайшие дни подаст иск в Административный суд с целью вернуть общине территорию, находящуюся в общинной собственности.