Четверг, 12 Октября 2023 18:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 38, 39, 41 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 22/1, 22/2, 26 на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 29, 33, 31, 31/1, 35, 36, 38, 40, 42, 44 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N31, жилые дома 125/3, 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице; 125-135 на 37-ой улице; 68-119 на 41-ой улице Нор Ареша; жилые дома 8/2, 8/3 на улице Аванесова, улицы Аванесова 1, 2; жилые дома 1, 4, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 2, 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице Аванесова, жилые дома 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, жилые дома 4, 6, 10, 12 на улице Хагаг Дон, частный дом 138 на улице Арцаха и частный дом 103 на улице Сарми;

11:00-15:00 частный дом 10 на переулке 2а улицы Нубарашен, частные дома 22-25 на улице Давида Бека и частные дома 12-24 на 2-ом переулке Давида Бека;

11:00-17:00 жилые дома 9-11/1 на улице Паруйра Севака, жилой дом 40 на пр. М. Баграмяна, здание НС, гостиница “Эребуни” (односторонне), кинотеатр “Айрарат” (односторонне), жилой дом 45 на улице Бюзанда, жилой дом 46/81 на улице Таиров, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 21 на улице Нансена, жилые дома 25, 27, 29 на улице Лвовяна, комплекс “Шахид Фахмиде” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

в Араратской области:

10:00-11:00 частично села Айгаван, Авшар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично села Суренаван и Нор Кянк;

11:00-12:00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Исаакяна, Еркатуаиннери в городе Арарат;

10։30-12։30 частично улицы Маркса и Шаумяна в городе Арташат;

14։00-16։00 частично села Таперакан и Урцаландж;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 села Сараван, Сараландж, Угедзор; частично село Арпи;

в Котайкской области:

13:00-14:30 абоненты ''Трест Шининдустриа”, “СДМ кентрон”, “ЖБК”, “Фузор бетон” в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

12.00-14.00 село Норатус полностью, абоненты-жильцы территории под названием “Каранк”, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2, газозаправочная станция “Анд-Мариам”, асфальтовый завод “ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция оператора компании “Юком” в селе Норатус;

в Лорийской области:

11։00-17։00 квартал “Узбекакан” в городе Спитак; села Лернаван, Джрашен, Сарамеч, Лернапат, Алавар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23а, 25, 25а, 27, 27а, 26, 28, 30, 29, 34 на улице Манандяна, детский сад N97, жилые дома 10, 10/1 на улице О. Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 45, 46, 47, 48 в 4-ом квартале Давташена, поликлиника N19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частные дома 1-10 на 2-ом переулке улицы Нубарашен, 22-25 на улице Давида Бека и частные дома 12-25 на 2-ом переулке;

11:00-17:00 национальная галерея Армении, гостиница “Эребуни” (односторонне), жилой дом 29 на улице Ростоми, адреса 1-3 пр. Мясникяна, ЗАО “Веолиа Джур”, жилой дом 20 на пр. Саят-Нова, жилые дома 12, 13, 26, 28, 28а на улице Туманяна, жилой дом 2 на 1-ом тупике Туманяна, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнера, жилые дома 18/1-18/4 на пр. Аршакуняца, жилые дома 19, 21, 23, 48, 54 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание школы N147, частные дома 1-41Б в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11-333 на улице Гапанцяна, жилые дома 30-30А на улице Улнеци, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Суренаван и Аралез;

10:30-12:30 частично улицы Товмасяна, Шаумяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично село Гндеваз;

10։00-16։00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли, Гетап, Шатин, Артабуйк, Орбатех, Ехегис, Гетик, Вардаовит, Гохтаник, Гермон, Аратес; частично села Гладзор, Шатин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-13։00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердяна, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

14։00-16։00 частично село Арпи;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 резервное питание правительственной дачи Севанского полуострова, Севанский лицей “Вазгенян”, семинария, парусная база, ООО “Грохнери Тун”, “Карен”, “Карине Арутюнян”, “Раффи ев Серине”, “Атлант Инвест'', “Арас Контракт”, “Москва-1”, “Грант ев Эдвард”, общественные пляжи “Наири”, N2, прилегающие к городу Севан, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։00-12։00 улицы Спандаряна, Усанохакан, ЗАО “Иджевани бернаугеворапохадрумнер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Сюникской области:

10:00-14:00 села Шагап, Балак, Муцк и частично село Ангегакот.