Четверг, 12 Октября 2023 18:28

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовал глава делегации ЕС в Республике Армения, посол Василис Марагос.

Как сообщает пресс-служба премьера, были обсуждены вопросы, связанные с процессом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, была подчеркнута важность продолжения процесса.

Была затронута гуманитарная ситуация, которая возникла в связи с вынужденным переселением более 100 тысяч соотечественников в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе.