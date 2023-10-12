Четверг, 12 Октября 2023 18:27

АрмИнфо. Замглавы МИД РА Ваге Геворгян встретился с заместителем регионального директора по европейским делам Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Марией Алькасар Кастилией. Во встрече также приняли участие генеральный секретарь Армянского общества Красного Креста Анна Егиазарян и руководитель Армянского общества Красного Креста Армении Хишам Диаб.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече обсуждались гуманитарные проблемы, с которыми столкнулись более 100 тысяч беженцев Нагорного Карабаха и пути их решения. Замглавы МИД РА поблагодарил Армянское общество Красного Креста и Международную федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца за поддержку.

Была подчеркнута необходимость в среднесрочной и долгосрочной перспективе выявление потребностей беженцев и адресной реакции на них. В этой связи была отмечена важность опыта и взаимной поддержки Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также национальных обществ.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. Уже 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 20 сентября еще одна машина РМК была расстреляна Азербайджанцами, один миротворец погиб, еще один получил ранение.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур. После это прошли еще две встречи в Иваняне и Евлахе. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования Арцаха с 1 января 2024 года.

1 октября последняя машина с арцахами покинула НКР. Таким образом, за прошедшую неделю свыше 100 000 человек были насильственно изгнаны со своей земли.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания, 2.5 млн долларов - Канада, 1.3 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания, 1.3 млн франков Швейцария. Комиссар ООН по вопросам беженцев предложил выделить на помощь арцахцам 97 млн долларов. Ряд стран также отправили гумпомощь изгнанным со своих домов арцахцам.