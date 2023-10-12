Четверг, 12 Октября 2023 18:26

АрмИнфо. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян 16-19 октября посетит город Мумбаи (Индия) для участия в Глобальном морском саммите Индии и в круглом столе, посвященном порту Чабахар.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, премьер Никол Пашинян подписал 12 октября.

Напомним, что Иран намерен соединить свои порты, расположенные в Оманском заливе (порт Чабахар) и Персидским заливом (порты Бендер- Аббас, Имам Хомейни и Хоррамшахр) на юге страны, с портами, расположенными на Черном и Каспийском морях посредством иранской сети железных дорог. Соединение залива с Черным морем соединит четыре ключевых морских бассейнов, а именно, Оманский залив, Каспийской море (Иран- Азербайджан), Черное море (Грузия, Болгария) и Средиземное море (Греция). На Южном Кавказе Армения является единственной страной, которая является членом ЕАЭС и, следовательно, служит прямым мостом между Ираном и блоком, что четко подчеркивает важность международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Черное море для Ирана.

Еще в марте 2021 года посол Индии в Иране заявил, что страна собирается включить Армению в создаваемый через иранский порт Чабахар транспортный коридор "Север- Юг". В августе того же года в посольстве Индии в Армении и.о. главы МИД Армен Григорян заявил, что Ереван внимательно следит за активной вовлеченностью Индии в проект международного транспортного коридора "Север-Юг" и заинтересованностью Индии в развитии порта Чабахар, и готов участвовать в работах по реализации этой программы.

В мае с.г. решением премьера в РА была создана межведомственная рабочая группа, которая должна рассмотретьт вопросы запуска международного мультимодального высокоскоростного маршрута и осуществления операторской деятельности в иранском порту Чабахар. В июне глава минэкономики Ваан Керобян сообщил, что Армения может стать оператором в иранском порту Чабахар.

Отметим, что Global Maritime India Summit, (GMIS) 2023 соберет представителей морской отрасли, политиков, инвесторов и других заинтересованных лиц для работы над различными инвестиционными возможностями, продвижения передового опыта и содействия взаимодействию и обмену идеями. Среди ключевых тем: устойчивое развитие морской отрасли; инновации и технологии; безопасность на море и профессиональные услуги на море; собственное судостроение и ремонт; внутреннее и прибрежное судоходство и т.д. Саммит станет еще одним шагом на пути к реализации стратегии развития Индии до 2047 года (100 лет независимости) и предоставит возможности потенциальным инвесторам и компаниям, желающим открыть или расширить свое присутствие в Индии.