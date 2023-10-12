Четверг, 12 Октября 2023 16:28

АрмИнфо. Вопросы, связанные с образованием насильственно перемещенных из Карабаха лиц, стали предметом обсуждений, проведенных 12 октября заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА Артура Мартиросяна со специальным представителем Генерального секретаря Совета Европы по миграции и беженцам Лейлой Каячик.

Как передает пресс-служба МОНКС, в центре внимания обсуждений были возможности расширения сотрудничества между МОНКС и Советом Европы, а также проблемы организации образования и оказания психологической поддержки детям, вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Артур Мартиросян поблагодарил делегацию СЕ за готовность поддержать армянский народ в эти трудные дни. Он отметил, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пйчинович-Бурич в ходе заседания Комитета министров СЕ 4 октября выразила обеспокоенность событиями, происходящими в регионе, подтвердив право перемещенного населения в полной мере пользоваться правами и свободами, предусмотренными Европейской конвенцией о правах человека.

Замминистра представил программы, реализуемые для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в сфере образования. "Обеспечение основного образования является для нас первоочередной задачей, и реализация права на образование, как школьников, так и студентов обеспечивается по упрощенной и гибкой процедуре, независимо от неполноты документов", - сказал Мартиросян.

Он также указал на нависшую опасность для 4 тысяч памятников истории и культуры в Нагорном Карабахе, которые не только олицетворяют армянскую идентичность, но и являются жемчужинами мировой культуры. <Политические обстоятельства всегда могут измениться, но памятники культуры, имеющие мировое значение, не теряют своей ценности. Мы ожидаем внимания международных структур к этому вопросу", - сказал Артур Мартиросян.