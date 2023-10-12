Четверг, 12 Октября 2023 16:25

АрмИнфо.Военная операция стала <формальным концом> региона Нагорного Карабаха с большинством армянского населения - территории, которая с 1923 года существовала под этим названием, а также на протяжении веков и под другими названиями. Об этом на специальном заседании ПАСЕ, повященном Нагорному Карабаху, заявил Томас де Ваал - старший научный сотрудник Carnegie Europe, специализирующий на Восточной Европе и Кавказском регионе, автор известной книги <Чёрный сад> о карабахском конфликте.

В результате атаки Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, отметил специалист, несколько сотен человек погибло, в том числе гражданские лица. Это человеческая трагедия, трагедия более 100,000 людей, так как почти всё армянское население Нагорного Карабаха

бежало в Армению.

По словам Томаса де Ваала, Карабахский конфликт очень сложный, со множеством фаз и поворотов. И дестялетиями именно сила, а не дипломатия, была решающим фактором <на земле>. В течение лет возникало много вопросов - как армяне, так и азербайджанцы применяли то, что можно охарактеризовать как этнические чистки. Последние события также удар по перспективам мира на Южном Кавказе.

Специалист подчеркнул, что этого можно было избежать, так как прилагались активные дипломатические усилия. С декабря 2021 года Запад проводил активный дипломатический посреднический процесс под председательством Шарля Мишеля, который требовал большего вклада со всех сторон, в частности со стороны Азербайджана, параллельно с переговорами между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Москвы.

В последние недели начался диалог межде армянами Карабаха и представителями Баку, даже не смотря на фактическую блокаду Карабаха со стороны Азербайджана, что причинило <гуманитарные страдания> населению Карабаха. Этот новый процесс между армянами Карабаха и Баку требовал времени и терпения. Все, в том числе и армяне Карабаха, понимали что окончательное урегулирование возможно в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Как у имеющего преимущество, у президента Алиева был выбор, и он выбрал применение силы 19 сентября. Это также подорвало доверие лидеров Запада к этому процессу и прервало диалог с армянами Карабаха. И хотя пострадало небольшое количество гражданских лиц, в результате всё армянское население перестало чувствовать себя в безопасности и покинуло Карабах.

Мы знаем что военная операция Азербайджана была скооринированна с Турцией и, хотя мы не знаем каких-либо подробностей, мы можем быть достаточно уверены, что военные действия были скоординированны также с Россией. Российским миротворцам было приказано отменить боевую готовность, что позволило азербайджанским силам прогрессировать, а средствам массовой информации было дано указание обвинить армянского премьера Пашиняна, а не Азербайджан, в спышке этого насилия.

ООН, Москва дали намного более мягкую характеристику этой военной операции, чем Запад. И сейчас настало время для всесторонней переоценки этих событий со стороны таких организаций, как ПАСЕ. Сейчас Азербайджан предлагает <повестку реинтерграции>, согласно которой армяне могут вернуться в Карабах и стать гражданами Азербайджана, с учетом, что в азербайджане нет двойного гражданства, и значит отказываясь от армянского гражданства. Следовательно организации подобные Совету Европы должен быть очень осторожны в отношении подобных инициатив. Например, почему эта инициатива предлагаетс после того как 99% армян Карабаха уже покинули свою землю. Эту инициативу следует рассматривать в более широких рамках международных обязательств Азербайджана.

В этом контексте есть три основных вопроса:

Во-первых, это касается общего состояния меньшинств в Азербайджане. Ни одно из меньшинств азербаййджана не имеет каких-либо особых прав или автономии. Язык двух основных меньшинств - талышей и лезгин - преподаётся 28 000 детей в школах, согласно данным азербайджанской стороны на 2022 год. По мнению Комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств от 2017, на нацменшинства оказывается давление в контексте проявления преданности государству. Также нацменшинства не имеют возможности поноценного самовыражения в ощественной сфере. В этом контексте трудно представить интеграцию армян в азербаджанское общество.

Во-вторых, согласно многим независимым докладам (сообщениям), система образования Азербайджана внушает детям ненависть по отношению к армянам как к вандалам и оккупантам, которые совершили геноцид азербайджанцев в 1990-х. Следует отметить , что система образования Армении делает то же самое, просто не так активно. Поэтому без всеобъемлющих изменений в национальной риторике (система образования, политический дискурсб средства массовой информации) Азербайджана, трудно представить спокойную жизнь армян в Азербайджане.

В Третьих, любая подобная инициатива требует тщательного изучения со стороны международного сообщества, так как отчёт Азербайджана по этому поводу очень плох. Несмотря на множество призывов к Азербайджану со стороны международного сообщества о посещении его представителями Нагорного Карабаха, все они были отклонены Азербайджаном. В результате, Нагорный Карабах оставался полностью изолирован, и только МККК находился на месте. Известно, что Парламентская ассамблея также призывала отправить миссию по сбору фактов в Нагорный Карабах во время блокады в июне, но Азербайждан отклонил и этот призыв.

Томас де Ваал также рассказал об опасности, которая грозит армянскому культурному наследию, упоминув факт разрушения и полнйой ликвидации богатого и исторически важного средневекового кладбища в Джульфе (Нахичеван).

У Азербайджана, по его словам, также был другой выбор: сильная Армения с нормализацией отношений с Турцией и меньшей зависимостью от России, или слабая Армения, вынужденная больше полагаться на Россию. К сожалению, Азербайджан выбрал второй вариант. И это не случайно, так как в этом контексте специалист упомянул претензии Баку на т.н. <азербайджанские анклавы> на территории Армении и на т.н. <Зангезурский корридор>. Также Томаса де Ваал напомнил о претензиях Баку к территории Армении к контексте риторики о т.н. <западном Азербайджане>.