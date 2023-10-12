Четверг, 12 Октября 2023 16:17

АрмИнфо. Антикоррупционный суд 6 октября принял в производство очередное заявление о конфискации имущества, имеющее незаконное происхождение. На сей раз речь идет об изъятии имущества бывшего директора ЗАО <Операции с землей и имуществом> мэрии Еревана, экс-начальника отдела <Звартноц> управления по борьбе с контрабандой Комитета по госдоходам Геворга Акопяна и аффилированных с ним лиц.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратур, Управление Генпрокуратуры по делам о конфискации имеющего незаконное происхождение имущества представило в суд требование конфисковать: -2 единицы недвижимости на улице Амиряна в Ереване и одно транспортное средство, а в случае невозможности - их среднюю рыночную стоимость, в целом, в размере 200 млн.95о тыс. драмов; -50%-ое участие в ООО <Г и С резиденс>; -13 млн 549 тыс. драмов в качестве остатка от незаконных денежных средств -662 млн 224 тыс. драмов, которые не обосновываются законными доходами, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному получателю или невозможно идентифицировать и конфисковать