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АрмИнфо.Посольство РА в Израиле просит находящихся в Израиле армянских граждан, желающих вернуться в Армению отправить на адрес электронной почты посольства [email protected] копию паспорта и, при наличии, талон, подтверждающий въезд в Израиль.
Как говорится в сообщении посольства РА, дипмиссия готова внести в список также лиц армянского происхождения, но не имеющих гражданства РА. "Информация о рейсах будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении посольства РА.
Отметим, что утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции "Буря Аль-Аксы" и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, члены движения проникли в приграничные районы Израиля. Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня - самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Война Судного дня началась 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Атаку ХАМАС начал с территории сектора Газа, который де-факто контролирует. Этот сектор граничит с юго-западной частью Израиля. Израиль обвиняет движение в терроризме и создании угроз безопасности. После нападения он начал контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. С обеих сторон сотни погибших и тысячи раненных, в том числе и мирного населения.
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|МИД: Граждан Армении, или армян нет среди пострадавших в связи с военными действий вокруг Сектора Газа
|Посольство Армении собирает данные о гражданах РА желающих выехать из Израиля
|Кабмин Армении анонсировал упрощенный процесс трудоустройства учителей и медработников из Арцаха, а также компенсацию по учебной плате студентам из НК
|Егише Киракосян в Гааге: Сегодня в Нагорном Карабахе практически не осталось армян - если это не этническая чистка, тогда я не знаю, что это!
|Левон Кочарян признан потерпевшим по делу, возбужденному по факту пыток при его задержании - адвокат
|За пределы Армении выехали около 2500 арцахцев, надеемся они вернуться - Пашинян
|В Ереване состоится презентация армянской версии романа "Смерти не существует" Анри Кюни, посвященного Комитасу
|К концу следующей недели единовременную помощь получат около 85-90 тыс арцахцев: Вице-премьер
|На перегоне Даларик-Каракерт произошел сход грузового состава
|Армения ожидает от ЮНЕСКО действий, способствующих пресечению культурного вандализма со стороны Азербайджана - МОНКС
|Глава МИД России: Антироссийские настроения в Армении в решающей степени нагнетаются искусственно
|Глава МИД Франции: Азербайджан спланировал и организовал исход более 100 000 армян из Нагорного Карабаха
|Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана должны безоговорочно уважаться - заявление
|Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА
|В образовательных учреждениях Армении обучение проходят 12 167 детей из Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван стал 4-м городом в мире, где действует театр с акробатическим шоу: Вскоре состоится премьера нового шоу по мотивам армянской легенды
|В 18 км к северу от города Джермук произошло землетрясение
|Депутат НС отреагировал на выступление в ПАСЕ азербайджанского депутата
|Депутат НС РА: Совет Европы должен выполнить работу по прекращению членства в своих рядах авторитарных государств
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|Суд рассмотрит иск о конфискации имущества у Гагика Хачатряна
|Движение через КПП "Верхний Ларс" возобновлено для фур - Атташе
|Спецсоветник генсека ООН по предупреждению геноцида призвала приложить все усилия для обеспечения прав армян Нагорного Карабаха
|<ГД> должен уйти - Айк Марутян
|Мирзоян Боно: Нагорный Карабах подвергся этнической чистке, несмотря на призывы международного сообщества
|Экс-ректор Ереванского медуниверситета обвиняется в отмывании денег
|Губернатор Сюника и посол России обсудили гуманитарные проблемы, вызванные сложившейся в Армении ситуацией
|Фонд "Татоян" обнародовал спецдоклад о психических страданиях, причиненных властями Азербайджана семьям армянских военнослужащих
|В Европе не сомневаются, что Ашотян является политзаключенным, но они будут говорить об этом, когда Пашинян завершит свою миссию - экс-депутат
|Председатель ANCA назвал политику США в отношении Арцаха "подлой и коррумпированной"
|Земельный участок в центре Еревана был незаконно продан - Генпрокуратура
|Единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, опять временно действует с ограничениями
|Замглавы МИД Армении обсудил с чиновниками из Госдепа США и ООН потребности арцахских беженцев
|Глава МИД Турции: "Зангезурский коридор" должен быть преобразован на благо всех членов ОЭС
|Азербайджан обеспокоен тем, что Иран может использовать против него тактику нападения, успешно опробованную в Палестине - иранист
|В США ответили на обвинения главы МИД России о дестабилизирующей роли Запада на Южном Кавказе
|Постпред Армении в ЮНЕСКО рассказал об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе
|Спецпредставитель генсека Совета Европы посетит Армению
|Армения готова работать в региональном формате 3+3
|Премьер-министр Армении: Римский статут позволяет регулировать отношения со странами в отдельном порядке
|Никол Пашинян: Армения не меняет вектор внешней политики
|Премьер-министр РА: Основания для дислоцирования российских пограничников и 102-й базы более чем ясны
|Никол Пашинян: На армяно-азербайджанской границе практически нулевой риск эскалации
|Пашинян на заявление Эрдогана о так называемом "Зангезурском коридоре": Армения не давала никому никаких обещаний в логике подобной терминологии
|Премьер: Для признания 29.8 тыс кв.км необходимо признать 86.6 тыс кв.км и наоборот
|Никол Пашинян об итогах встречи в Гранаде: подписанные заявления закрепили общее видение основ мира в регионе
|Пашинян пропустит заседание Совета глав СНГ в Бишкеке
|В Москве призвали стороны карабахского конфликта завершить процесс обмена пленными по принципу "всех на всех"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Великобритании обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
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