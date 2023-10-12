Четверг, 12 Октября 2023 14:06

АрмИнфо.Посольство РА в Израиле просит находящихся в Израиле армянских граждан, желающих вернуться в Армению отправить на адрес электронной почты посольства [email protected] копию паспорта и, при наличии, талон, подтверждающий въезд в Израиль.

Как говорится в сообщении посольства РА, дипмиссия готова внести в список также лиц армянского происхождения, но не имеющих гражданства РА. "Информация о рейсах будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении посольства РА.

Отметим, что утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Оно объявило о начале военной операции "Буря Аль-Аксы" и начало массированный ракетный обстрел. Кроме того, члены движения проникли в приграничные районы Израиля. Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня - самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Война Судного дня началась 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Атаку ХАМАС начал с территории сектора Газа, который де-факто контролирует. Этот сектор граничит с юго-западной частью Израиля. Израиль обвиняет движение в терроризме и создании угроз безопасности. После нападения он начал контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. С обеих сторон сотни погибших и тысячи раненных, в том числе и мирного населения.