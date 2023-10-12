Четверг, 12 Октября 2023 13:48

АрмИнфо. Перемещенным из Арцаха учителям будет предоставлена возможность трудоустройства на бесконкурсной основе и с прибавкой к зарплате, медработникам - вне системы профессиональных кредитов. Об этом сообщил 12 октября вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на заседании кабмина.

Так, по его словам, на вакантные места (около 1500 мест) смогут трудоустроится учителя с 30%-й надбавке к зарплатам. Помимо этого, если учителя из Арцаха выберут для работы школы в любой общине Сюникской и Вайодзорской областей, Варденисе и Чамбараке Гегаркуникской области, а также Ноемберяне, Иджеване и Берде Тавушской области, то они будут получать дополнительно 50 тыс. драмов.

Что касается медицинских работников, то, как пояснил Хачатрян, если с 1 января 2023 года в РА действуют новые условия лицензирования медработников, то в Нагорном Карабхе не успели перейти к данной системе. В связи с этим, медработники из НК будут приняты на работу без данной лицензии и получат переходный период до 1 января 2025 года.

Для обеспечения непрерывности образовательного процесса студенты из Нагорного Карабаха получат компенсацию по учебной плате в РА - в размере 400-700 тысяч драмов в качестве стипендии, в зависимости от учебного заведения и специальности. При разнице в плате за обучение, недостающую сумму нужно будет внести самостоятельно.