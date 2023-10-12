Четверг, 12 Октября 2023 13:43

АрмИнфо. Cын второго президента РА Роберта Кочаряна - Левон Кочарян признан потерпевшим по делу, возбужденному по факту пыток при его задержании 22 сентября. Об этом журналистам заявил один из защитников Кочаряна Эрик Алексанян.

По его словам, на основании жалобы, представленной другим адвокатом Александром Кочубаевым, по факту применения насилия в отношении Кочаряна- младшего возбуждено уголовное производство, и он уже дал соответствующие показания. В свою очередь, те сотрудники полиции, которые участвовали в пытках, не привлечены ни к какой ответственности. Более того, не было даже проведено очных ставок.

Адвокат напомнил, что Левон Кочарян был задержан 22 сентября, но уже 24 сентября адвокаты в устной форме представили в органы следствия ходатайство о проведении очной ставки между Левоном Кочаряном и полицейскими. Данное ходатайство по закону должно было быть рассмотрено немедленно. Однако оно до сих пор даже не обсуждено. 25 сентября адвокаты представили очередное ходатайство, но уже в письменной форме. По закону, очная ставка при наличии ходатайства адвокатов должна была быть проведена в течение 7 дней, но и эти сроки были нарушены. После этого была представлена жалоба на имя генерального прокурора о бездействии, которая до сих пор осталась безответной. Лишь накануне была проведена очная ставка, которая произведена с участием всего двух полицейских, хотя речь изначально шла о четырех сотрудниках правоохранительных органов.

Адвокат заметил, что срок ареста Левона Кочаряна истекает 22 октября. В случае продлении срока ареста орган предварительного следствия должен представить ходатайство за пять дней, то есть, 17 октября. Таким образом, у следователей осталось всего пять дней. <Я предполагаю, что следственный орган, проведя очную ставку всего с двумя полицейскими, оставил двух оставшихся, что называется про запас, чтобы иметь под рукой соответствующие обоснования о продлении срока ареста Левона Кочаряна под предлогом необходимости проведения очных ставок с оставшимися двумя полицейскими>, - сказал адвокат.

Напомним, Кочарян был задержан во время одной из акций протеста с требованием отставки Никола Пашиняна перед зданием правительства. После заключения под стражу Кочарян подал заявление о том, что в отношении него было совершено насилие, возбуждено дело по статье о пытках, однако ни один полицейский не имеет статуса обвиняемого по этому делу.

В полиции, в свою очередь, сообщили, что Кочарян применил к ним насилие. В связи с этим, также возбуждено уголовное дело, в рамках которого Кочарян обвиняется в насилии в отношении представителей власти и находится под арестом