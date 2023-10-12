Четверг, 12 Октября 2023 12:31

АрмИнфо. В Ереване состоится презентация армянской версии романа "Смерти не существует", написанного послом Франции в Армении Анри Кюни (2002-2006 годах).

Презентация романа "Смерти не существует", посвященного биографии Комитаса, состоится в понедельник, 16 октября, в 16:00 по местному времени в музее-институте Комитаса. Роман перевел Армен Багдасарян. Вход свободный.

Мероприятие организовано Институтом Чобаняна в партнерстве с Французским институтом Армении.