Четверг, 12 Октября 2023 12:14

АрмИнфо.К концу текущей недели единовременную помощь на неотложные нужды в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха получат 66 тыс граждан, к концу следующей - 85-90 тыс. Об этом заявил на заседании правительства Армении вице-премьер Тигран Хачатрян.

По его словам, 100 тысяч драмов выплачивается всем вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, независимо от возраста. Исключением являются те, кто находится за пределами Республики Армения.

На данный момент помощь перечислена на карточные счета 52 600 человек, завтра ее получат еще 13 500.

Напомним, что процесс выплаты единовременной помощи стартовал 6 октября. Бенефициарами данной программы являются соотечественники, насильственно переселенные из Нагорного Карабаха в Армению после 24 сентября. Для того, чтобы воспользоваться помощью, очень важно, чтобы человек был зарегистрирован в базе данных Службы миграции и гражданства МВД Армении. Граждане, которые не зарегистрировались в, надо пройти процесс регистрации более чем 60 гуманитарных центрахм расположенных в разных общинах Республики Армения, адреса можно найти на https://irazekum.am/nkc.

Зарегистрированным переселенцам, не имеющим банковских карт, следует обратиться в предпочитаемый им банк для получения бесплатной карты, на которую будет переведена сумма помощи. После подачи заявления на выпуск карты ЦБ направит номер карты нового держателя карты в Единую социальную службу для перевода на нее финансовой поддержки. Перемещенным лицам, имеющим банковские карты (в том числе пенсионные), единовременная поддержка в размере 100 000 драмов будет перечислена уже с завтрашнего дня. Лица старше 75 лет, а также инвалиды 1-й или 2-й группы, не имеющие банковской карты, могут получить поддержку наличными в <Айпост> (через почтальона, при необходимости) на основании документа, удостоверяющего личность.

В министерстве труда и соцвопросов напоминают, что у каждого совершеннолетнего гражданина должен быть свой расчетный счет, на который будет переведена сумма. Средства, положенные несовершеннолетним, будут перечислены матери или законному представителю путем подачи заявления на онлайн-платформе или путем обращения в Единую социальную службу. Лицам, не имеющим документа, удостоверяющего личность, следует сначала обратиться в Службу миграции и гражданства (паспортный отдел) МВД, где после установления личности им выдадут справку, на основании которой будет возможно открыть расчетный счет в банке и получить сумму поддержки. Открытие карточного счета возможно во всех банках, действующих в Армении, кроме банков ЗАО <Меллат Банк> и ЗАО <Фаст Банк>, которые в настоящее время не обслуживают карты физических лиц. По этому и другим вопросам разъяснения можно будет получить по горячей линии Минтруда (114).

Согласно данным правительства РА, из Нагорного Карабаха в Армению на данный момент въехали 100 632 насильственно перемещенных граждан.