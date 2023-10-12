Четверг, 12 Октября 2023 11:25

АрмИнфо.В ночь на 12 октября, в районе полуночи произошел сход грузового состава компании <Южно-кавказская железная дорога> на перегоне Даларик-Каракерт. Об этом сообщила пресс-служба <ЮКЖД>.

Согласно источнику, поезд в составе 36 вагонов частично был гружен сырьем для производства цемента, а также состоял из порожних вагонов. Жертв нет.

Кроме состава было повреждено и железнодорожное полотно. В настоящее время компания проводит аварийно-восстановительные работы. Планируется, что последствия схода будут устранены в течение двух дней. Движение по участку на этот период остановлено, в связи с чем отменены пригородные пассажирские поезда Ереван-Гюмри-Ереван, а также международный рейс Ереван-Тбилиси-Ереван. <Проводится расследование причин схода. ЮКЖД приносит извинения пассажирам и партнерам компании за причиненные неудобства>, - говорится в сообщении компании.