Четверг, 12 Октября 2023 11:20

АрмИнфо.В результате военной агрессии, развязанной Азербайджаном, целый народ был насильственно изгнан со своей родины. Об этом в ходе встречи с делегацией ЮНЕСКО заявил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Артур Мартиросян.

Как передает пресс-служба МОНКС, ознакомительная миссия ЮНЕСКО, возглавляемая руководителем дирекции ЮНЕСКО по образованию и инновациям Собхи Тавил, находится в Армении для оценки существующих потребностей в сфере образования вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

<Мы неоднократно говорили о катастрофе и опасности, грозящей народу Нагорного Карабаха, соответствующие письма были направлены в ЮНЕСКО с целью принятия превентивных мер. В результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис, в результате которого был нарушен ряд фундаментальных прав около 120 тысяч жителей, 30 тысяч из которых были дети. Из-за невозможности поставок продовольствия, газоснабжения, периодических отключений электроэнергии право детей на образование нарушалось в детских садах, школах и других образовательных учреждениях, и эта ситуация продолжалась более 9 месяцев", - сообщил замминистра.

Артур Мартиросян отметил, что после 19 сентября армянское население было насильственно переселено из Нагорного Карабаха в Армению, и сейчас правительство РА в лице Министерства предпринимает шаги для обеспечения реализации его права на непрерывное образование.

Артур Мартиросян выразил обеспокоенность отказом Азербайджана от предложения генерального директора ЮНЕСКО, в результате чего

ознакомительной миссии ЮНЕСКО не был предоставлен доступ в Нагорный Карабах и прилегающие территории с целью мониторинга и инвентаризации армянского историко-культурного наследия, оказавшегося под контролем Азербайджана. Заместитель министра также сообщил, что Армения ожидает от ЮНЕСКО целенаправленных действий, которые будут способствовать решению ряда проблем, а также пресечению культурного вандализма, осуществляемого Азербайджаном. <В 2020 году после окончания 44-дневной войны было зафиксировано около 50 случаев вандализма и искажения армянских памятников, которые осуществил Азербайджан с целью уничтожения армянского культурного и религиозного наследия на подконтрольных ему территориях. Мы ожидаем, что ЮНЕСКО выполнит свой уникальный мандат по предотвращению подобных инцидентов, которые вероятны после насильственного перемещения в 2023 году>, - подчеркнул Мартиросян.

При этом замминистра также указал на важную роль ЮНЕСКО в мониторинге содержания образовательных программ, в частности, на наличие в азербайджанских учебниках ненавистнических материалов в отношении Армении и армянского народа.

В свою очередь, представители миссии подтвердили готовность ЮНЕСКО поддержать усилия правительства РА по обеспечению непрерывности

образования вынужденных учащихся и студентов из Нагорного Карабаха.