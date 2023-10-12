Четверг, 12 Октября 2023 09:42

АрмИнфо. Азербайджан спланировал и организовал исход более 100 000 армян из Нагорного Карабаха. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в Сенате, отметив, что безусловно, ситуация на Ближнем Востоке вызывает тревогу, но это не означает, что нужно позабыть о той ситуации, в которой оказались армяне.

"Независимо от того, как он пытается представить ситуацию, да, Азербайджан спланировал и организовал исход более 100 000 армян из Нагорного Карабаха. Это преступление, которое не может остаться безнаказанным",- отметила глава МИД Франции.

При этом она выразила убеждение, что Азербайджан должен взять на себя обязательства по гарантиям безопасности, которые создаст условия для возможного возвращения армянского населения в Нагорный Карабах. Колонна еще раз подчеркнула, что для этого необходимы твердые гарантии уважения их исторических и культурных прав и постоянного международного присутствия. По ее словам, этот вопрос является предметом всех французских усилий.

Еще раз напомнив, что Франции содействует Армении как ни одна друга страна, Колонна еще раз подчеркнула, что нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном могут быть разрешены лишь путем переговоров. "Вот почему Франция поддерживает посреднические усилия Европейского Союза. Необходимо обеспечить уважение международного права суверенитета и территориальной целостности Армении", - сказала она, еще раз подчеркнув важность оказания содействия Армении и Нагорному Карабаху и безальтернативность мирных переговоров.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. Уже 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 20 сентября еще одна машина РМК была расстреляна Азербайджанцами, один миротворец погиб, еще один получил ранение.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур. После это прошли еще две встречи в Иваняне и Евлахе. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования Арцаха с 1 января 2024 года.

1 октября последняя машина с арцахами покинула НКР. Таким образом, за прошедшую неделю свыше 100 000 человек были насильственно изгнаны со своей земли.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания, 2.5 млн долларов - Канада, 1.3 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания, 1.3 млн франков Швейцария. Комиссар ООН по вопросам беженцев предложил выделить на помощь арцахцам 97 млн долларов. Ряд стран также отправили гумпомощь изгнанным со своих домов арцахцам.