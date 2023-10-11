Среда, 11 Октября 2023 19:55

АрмИнфо. Сегодня на 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 34 страны опубликовали совместное заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность серьезным гуманитарным кризисом и кризисом в области прав человека в Нагорном Карабахе.

Согласно сообщению МИД Армении, совместное заявление было зачитано постоянным представителем Франции в офисе ООН в Женеве. В заявлении отмечается, что массовое изгнание армянского населения из своих домов произошло в результате военной операции, проведенной Азербайджаном 19 сентября, а также девятимесячной блокады Лачинского коридора.

Авторы заявления согласились с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолкером Тюрком в том, что необходимо провести немедленное, независимое и прозрачное расследование нарушений прав человека и международного гуманитарного права, зафиксированных в Нагорном Карабахе. Авторы заявления выразили уверенность в том, что Аппарат Верховного комиссара должен провести мониторинг в Нагорном Карабахе, встретиться с переселенными в Армению беженцами и отчитаться перед Советом по правам человека. Страны выразили готовность рассмотреть возможность дальнейших шагов в Совете по правам человека.

В заявлении содержится призыв к Азербайджану немедленно создать условия для добровольного, безопасного, достойного и постоянного возвращения тех, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, в соответствии с решением Европейского суда по правам человека и Международного Суда ООН и гарантировать защиту армянского религиозного и культурного наследия.

"Прибытие международных миссий в Нагорный Карабах необходимо для оказания помощи, проведения беспристрастного мониторинга, а также для составления отчетов о ситуации с правами человека. Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана должны безоговорочно уважаться. Мы решительно поддерживаем диалог между всеми сторонами для установления всеобъемлющего и прочного мира", - говорится в заявлении, к которому присоединились Армения, США, Франция, Германия, Бельгия, Австралия, Австрия, Испания, Канада, Кипр, Греция, Япония, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Уругвай и еще 17 стран.