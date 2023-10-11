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 Среда, 11 Октября 2023 19:53
Александр Аванесов

Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА

Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА

АрмИнфо. Дело в отношении бывшего декана факультета экономики и управления Ереванского государственного университета направлено в Антикоррупционный суд РА. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, А.С, с 2000 года по 30 июня 2023 года, занимавший должность декана, в феврале 2023 года с участием доцента

ЕГУ Г.Т. и заместителя декана того же факультета А.Н.  потребовал и

получил взятку от студентов в размере около 2,3 млн драм.

28 сентября 2023 года прокурор возбудил публичное уголовное

преследование в отношении бывшего декана, заместителя декана и

доцента по соответствующим статьям УК РА. Прокурор утвердил обвинительное заключение 5 октября 2023 года и передал его в Антикоррупционный суд.

11 октября Генеральный прокурор Республики Армения направила ходатайство ректору ЕГУ, предлагая привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующих сотрудников факультета, а также рассмотреть целесообразность продолжения выполнения руководителями факультета своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что декан факультета экономики и управления ЕГУ Айк Саркисян арестован. Он, его заместитель и еще два преподавателя

той же кафедры, а также пятеро граждан задержаны по обвинению в получении взятки. По версии следствия, Саркисян вместе с доцентом того же факультета Г.Т. и другими преподавателями с февраля по март 2023 года проставлял некоторым студентам оценки за определенную сумму. В частности, за соответствующие оценки во время экзаменационных сессий они получали по 120 тысяч драм. А в одном из случаев ими была получена взятка в размере $4 тыс.

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