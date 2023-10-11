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 Среда, 11 Октября 2023 18:10

Заседание секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий

Заседание секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий

АрмИнфо.XXI заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий состоялось сегодня в Астане. Религиозные лидеры и их представители – участники из 23 стран мира обсудили ход реализации положений Декларации, принятой на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Также утверждена Концепция развития Съезда на 2023-2033 годы, разработанная по поручению Главы государства. Во Дворце мира и согласия за круглым столом собрались представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, синтоизма и других религий, а также международных организаций.

Открывая работу заседания, Председатель Сената Парламента РК – Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев зачитал обращение Президента страны Касым-Жомарта Токаева к участникам встречи. Глава государства отметил, что за два десятилетия своей деятельности Съезд лидеров мировых и традиционных религий внес значимый вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия, продвижение идей толерантности и взаимоподдержки, способствовал решению значимых мировых проблем.

«На этой площадке звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества. В нынешней непростой международной обстановке возрастает значение таких ценностей, как нравственность, доброта, гуманизм. С целью преодоления фундаментальных вызовов, стоящих перед человечеством, важно сформировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо объединить  глобальные силы, выступающие за мир и стабильность. В современных условиях большую роль могут сыграть духовные лидеры. Уверен, что главы мировых религий объединят усилия и внесут существенный вклад в решение глобальных проблем человечества. На сегодняшнем заседании Секретариата будут обсуждаться эти и другие важные вопросы. Уверен, что заседание пройдет содержательно и плодотворно», – говорится в приветственном обращении.

Уникальность этой диалоговой площадки в ходе своего выступления подчеркнул и Председатель Сената Парламента Республики Казахстан – Руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев. Он отметил, что формат работы Съезда, как открытого и честного межрелигиозного диалога с участием авторитетных политических и общественных деятелей, руководителей международных организаций позволяет всесторонне рассматривать актуальные вопросы мирового развития, призывать к разрешению конфликтов и противоречий на основе взаимного уважения и взаимопонимания. Важный вклад Съезда был отмечен и в преодолении угроз «столкновения цивилизаций» и конфликтов на религиозной почве. Фундаментом современного общества, как отметил Маулен Ашимбаев, должны быть незыблемые духовные и нравственные ценности, культура толерантности и диалога. Именно они должны формировать основу нового мирового порядка и отражены в итоговой Декларации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что Казахстан продвигает межрелигиозный и межконфессиональный диалог как неотъемлемые элементы культуры мира и согласия. Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих.  Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враждебность между народами и религиями. Такие непозволительные и варварские акции, как отмечал Глава государства, не имеют ничего общего со свободой слова. Именно эти ценности способны обеспечить мир и прочную основу нового мирового порядка. Роль лидеров мировых и традиционных религий в этом процессе является очень важной», – подчеркнул Спикер Сената.

В ходе заседания участники утвердили Концепцию развития Съезда на 2023-2033 годы, подготовленную по поручению Президента страны. Документ предполагает углубление сотрудничества Съезда с институтами ООН и другими авторитетными международными структурами, расширение круга партнеров и географии деятельности форума.

«Концепция предлагает обновленное видение развития нашего форума на предстоящие годы. Ключевой новацией в проекте Концепции является расширение миссии нашего Съезда. Мировые религиозные лидеры, объединившись, могли бы внести весомый вклад в преодоление глобальных проблем современного мира, бедности, неравенства, дезинтеграции.  Способствовать прекращению войн и конфликтов, распространению культуры диалога и взаимоуважения. В Концепции изложены механизмы продвижения миссии Съезда на новом этапе. Предлагается ввести институт Послов доброй воли Съезда. Планируется проведение Форума молодых религиозных лидеров. Концепция должна заложить четкий вектор динамичного развития нашего форума на предстоящие годы», – отметил Маулен Ашимбаев и остановился на ключевых направлениях развития Съезда, обозначенных в Концепции.

В свою очередь, в ходе своих выступлений религиозные лидеры отмечали особую важность работы казахстанского форума. Подчеркивалась важность объединения усилий религиозных и политических лидеров для достижения взаимопонимания и согласия между религиями и культурами. Акцентировалось духовными лидерами внимание и на масштабности поднимаемых в рамках Съезда вопросов, направленных на выполнение общей миссии всех участников Съезда – поддержание мира и межконфессионального согласия.

Кроме того, в ходе встречи состоялась церемония награждения участников заседания Секретариата государственными наградами Республики Казахстана и памятными медалями Съезда. Так, за вклад в становление и развитие этой диалоговой площадки орденом «Достық» II степени был награжден Председатель Духовного управления Мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде, также ряд участников были удостоены медалей «Шапағат» и Почетных медалей Съезда.

По итогам заседания его участниками было принято коммюнике, в котором его участники отметили успешную 20-летнюю деятельность и важную созидательную роль Съезда, а также поддержали идею Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о необходимости создания нового глобального движения за мир в целях построения прочной системы международной безопасности и преодоления острых вызовов и проблем. В частности, было отмечено, что значительным шагом в практической реализации этой идеи является  Инициатива о мировом единстве за справедливый мир и согласие, выдвинутая Казахстаном в качестве Председателя Шанхайской организации сотрудничества. Также участники встречи решили провести следующее XXII заседание Секретариата Съезда осенью 2024 года в Астане.

В этот же день состоялась торжественная церемония гашения юбилейной почтовой марки, специально выпущенной по случаю 20-летия Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Выпущенная тиражом в 10 тысяч штук, она будет добавлена в филателистические каталоги мира.

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